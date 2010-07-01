نشست "دیدار در باران" میزبان جشن "تیرگان" می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، درپنجمین نشست از سلسله نشستهای "دیدار در باران" که ماهی یک بار در کتابفروشی باران برگزار می‌شود همزمان جشن باستانی "تیرگان" و جلسه نقد و بررسی کتاب "ما دایناسور بودیم" برگزار می شود.

"ما دایناسور بودیم" چهارمین کتاب شهلا زرلکی است که همزمان با بیست و سومین نمایشگاه کتاب تهران از سوی نشر چشمه منتشر شد.‌ در این کتاب فضاهای متفاوتی از زندگی روزمره، دغدغه‌ زندگی و نیستی مطرح می شود.

دوازده داستان این مجموعه با رویکردی هستی ‌شناختی از انسان و دغدغه‌ هایش در سالهای مختلف عمر می‌ گوید.

در این جلسه جمعی از منتقدان و نویسندگان حوزه ادبیات داستانی حضور خواهند داشت.

جشن تیرگان و نشست نقد کتاب "ما دایناسور بودیم" یکشنبه 13 تیر ساعت 19 در مجموعه فرهنگی کتاب باران واقع در بزرگراه اشرفی اصفهانی، بالاتر از میدان پونک، خیابان کربلایی، ضلع شمالی مجتمع تجاری بوستان، ورودی اردیبهشت، واحد 823،‌ طبقه دوم، برپا می‌شود.