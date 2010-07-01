به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، فدراسیون‌هایی مجاز به حضور در مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاه‌های آسیا هستند که دارای کمیته فوتسال باشند و لیگ فوتسال کشوری بصورت رفت و برگشت برگزار کنند.

در نامه‌ای که به فدراسیون‌های استرالیا، چین، اندونزی، ایران، عراق، فیلیپین، ژاپن، امارات، لبنان، قطر، تایلند و ازبکستان ارسال شده، شکل نهایی مسابقات هم اعلام شده است.

بنابر تصمیم کمیته فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا در جلسه روز 30 می 2010 سه کشور ایران، ژاپن و قطر که عنوان برتر مسابقات سال گذشته در اصفهان را بدست آوردند به علاوه کشور میزبان بدون حضور در پیکارهای انتخابی در پیکارهای نهایی حضور می یابند و اگر یکی از این سه کشور میزبانی را برعهده گرفت سهمیه میزبان به کشور دیگری داده خواهد شد.

در پایان رقابت‌های انتخابی نیز که در هفته دوم فوریه 2010 در زمین بیطرف برگزار می شود، چهار تیم به مرحله نهایی صعود می کنند تا در کنار چهار تیم دیگر، هشت تیم مرحله آخر باشند.