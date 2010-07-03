سازمان تربیت بدنی از بانوان حمایت کند/ برای حضور در گوانگژو مشکل داریم

مهناز نجاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با مثبت ارزیابی کردن نتایج کمانداران در رقابتهای جهانی ترکیه گفت: تیم کامپوند بانوان ایران در مسابقات جهانی ترکیه به عنوان نایب قهرمانی دست یافت که این مقام در سطح جهانی بسیار با ارزش بود و از سازمان این انتظار را داشتیم که با این عنوان بیش از پیش ما را مورد حمایت قرار دهد.

وی افزود: جا دارد از توجه سازمان تربیت بدنی نسبت به بانوان و ارتقاء جایگاه دفتر ورزش زنان به معاونت ورزش بانوان تشکر کنیم. مطمئنا اگر گله گذاری هم در این خصوص شده تنها برای این بود که سازمان به بانوان و اهدافی که در این بخش دارند توجه بیشتری کند تا عملکرد بانوان از قبل بیشتر شود و شاهد تحولات بیشتری باشیم.

نایب رئیس فدراسیون تیراندازی باکمان با اشاره به حضور چهار کماندار ریکرو در بازیهای آسیایی گوانگژو، خاطرنشان کرد: ما مشکلات زیادی برای حضور در بازیهای آسیایی گوانگژو در بخش بانوان داریم که در این بخش برای موفقیت نیازمند حمایت های معنوی و مالی سازمان هستیم.

وی با بیان اینکه پیش بینی دستیابی به یک مدال تیروکمان در بخش بانوان در گوانگژو را داریم ، گفت: ما در حال حاضر با کمبود تجهیزات ورزشی روبرو هستیم و امیدواریم بودجه به موقع به ما اختصاص یابد تا بتوانیم اردوها و مسابقات تدارکاتی و تجهیزات مورد نیازمان را تهیه و برنامه ریزی کنیم.

وی تاکید کرد: به هر حال توقع ما از سازمان بیش از این است تا با حمایت آنها بتوانیم مثل سابق موفقیت و روند رو به رشدمان را ادامه دهیم.

نجاری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به اینکه تیم ملی فاقد کادر فنی و کمیته فنی است به نظر می رسد تنها "لی یومی" به عنوان مربی تمام تصمیمات را برعهده گرفته و در برخی موارد سلیقه ای عمل می کنند گفت: به هیچ عنوان مربیان تیم ملی در انتخاب نفرات سلیقه ای عمل نمی کنند و ملاک و معیار آنها رکوردگیری از تیراندازان است. البته رکوردگیری در انتخاب نهایی هم ملاک نیست برخی موراد مانند نظم تیمی، حضور به موقع در تمرینات، اخلاق و غیره از اهمیت زیادی برای مربیان برخوردار است.

وی تاکید کرد: رئیس کمیته فنی فدراسیون تیروکمان دبیر آن است و در بخش بانوان نیز راحله خیرالله زاده مسئولیت فنی تیم را برعهده دارد و این طور نیست که تنها مربی تصمیم گیرنده نهایی باشد. البته شعار فدراسیون تیروکمان از ابتدا براساس مربی محوری بوده و به همین دلیل نظر مربیان تیم ملی از اهمیت بسزایی در تصمیمات برخوردار است.