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۱۲ تیر ۱۳۸۹، ۹:۱۳

نجاری در گفتگو با مهر:

سازمان تربیت بدنی از بانوان حمایت کند/ برای حضور در گوانگژو مشکل داریم

سازمان تربیت بدنی از بانوان حمایت کند/ برای حضور در گوانگژو مشکل داریم

نایب رئیس فدراسیون تیراندازی باکمان گفت: برای موفقیت و ادامه روند رو به رشد کمانداران زن بیش از پیش نیازمند حمایت مسئولان سازمان تربیت بدنی هستیم.

مهناز نجاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با مثبت ارزیابی کردن نتایج کمانداران در رقابتهای جهانی ترکیه گفت: تیم کامپوند بانوان ایران در مسابقات جهانی ترکیه به عنوان نایب قهرمانی دست یافت که این مقام در سطح جهانی بسیار با ارزش بود و از سازمان این انتظار را داشتیم که با این عنوان بیش از پیش ما را مورد حمایت قرار دهد.

وی افزود: جا دارد از توجه سازمان تربیت بدنی نسبت به بانوان و ارتقاء جایگاه دفتر ورزش زنان به معاونت ورزش بانوان تشکر کنیم. مطمئنا اگر گله گذاری هم در این خصوص شده تنها برای این بود که سازمان به بانوان و اهدافی که در این بخش دارند توجه بیشتری کند تا عملکرد بانوان از قبل بیشتر شود و شاهد تحولات بیشتری باشیم.

نایب رئیس فدراسیون تیراندازی باکمان با اشاره به حضور چهار کماندار ریکرو در بازیهای آسیایی گوانگژو، خاطرنشان کرد: ما مشکلات زیادی برای حضور در بازیهای آسیایی گوانگژو در بخش بانوان داریم که در این بخش برای موفقیت نیازمند حمایت های معنوی و مالی سازمان هستیم.

وی با بیان اینکه پیش بینی دستیابی به یک مدال تیروکمان در بخش بانوان در گوانگژو را داریم ، گفت: ما در حال حاضر با کمبود تجهیزات ورزشی روبرو هستیم و امیدواریم بودجه به موقع به ما اختصاص یابد تا بتوانیم اردوها و مسابقات تدارکاتی و تجهیزات مورد نیازمان را تهیه و برنامه ریزی کنیم.

وی تاکید کرد: به هر حال توقع ما از سازمان بیش از این است تا با حمایت آنها بتوانیم مثل سابق موفقیت و روند رو به رشدمان  را ادامه دهیم.

نجاری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به اینکه تیم ملی فاقد کادر فنی و کمیته فنی است به نظر می رسد تنها "لی یومی" به عنوان مربی تمام تصمیمات را برعهده گرفته و در برخی موارد سلیقه ای عمل می کنند گفت: به هیچ عنوان مربیان تیم ملی در انتخاب نفرات سلیقه ای عمل نمی کنند و ملاک و معیار آنها رکوردگیری از تیراندازان است. البته رکوردگیری در انتخاب نهایی هم ملاک نیست برخی موراد مانند نظم تیمی، حضور به موقع در تمرینات، اخلاق و غیره از اهمیت زیادی برای مربیان برخوردار است.

وی تاکید کرد: رئیس کمیته فنی فدراسیون تیروکمان دبیر آن است و در بخش بانوان نیز راحله خیرالله زاده مسئولیت فنی تیم را برعهده دارد و این طور نیست که تنها مربی تصمیم گیرنده نهایی باشد. البته شعار فدراسیون تیروکمان از ابتدا براساس مربی محوری بوده و به همین دلیل نظر مربیان تیم ملی از اهمیت بسزایی در تصمیمات برخوردار است.

کد مطلب 1110182

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