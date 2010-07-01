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۱۰ تیر ۱۳۸۹، ۱۴:۲۲

بهمن محمدیاری:

توسعه توانمندیهای گردشگری تالش نیازمند توجه بیشتر است

توسعه توانمندیهای گردشگری تالش نیازمند توجه بیشتر است

رشت - خبرگزاری مهر: نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس گفت: شهرستانهای تالش، رضوانشهر و ماسال توانمندیهای خوبی برای گردشگری دارند اما متناسب با این توانمندیها به این مناطق توجه نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، بهمن محمدیاری ظهر پنجشنبه در جمع مردم و مسئولان تالش اظهارداشت: طی سالهای اخیر سرمایه گذاریهای در بخش گردشگری منطقه انجام شده است اما کافی نیست بلکه باید با مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی توسعه یابد.

وی همچنین از اجرای طرح گردشگری سورتمه در تالش خبر داد و اظهارداشت: این طرح در پارک سیاداران تالش اجرا می شود و خوشبختانه لوازم مورد نیاز آن از کشور آلمان خریداری و از سوی شهرداری و با مشارکت مردم در حال نصب است.

نماینده تالش، رضوانشهر و ماسال گفت: این طرح یک کیلومتر طول دارد و جزو دومین پروژه ایست که در کشوراجرا می شود.

وی با عنوان اینکه "قرق" از دیگر پروژههای گردشگری شهرستان تالش است، افزود: استخرهای روباز، مجتمعهای مسکونی و اماکن تفریحی برای اقامت مسافران و گردشگران در این طرح برنامه ریزی شده است.

محمدیاری خاطرنشان کرد: همچنین کمپینگهایی با مشارکت و مساعدت سازمان میراث فرهنگی استان در پارک 15 هکتاری ساحلی ماسال و حویق در حال اجراست.

وی در ادامه بر لزوم توسعه پروژههای گردشگری در استان تاکید کرد و یاد آورشد: از مزیتهای مهم گیلان سرمایه گذاری در این بخش است.

کد مطلب 1110195

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