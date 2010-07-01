توسعه توانمندیهای گردشگری تالش نیازمند توجه بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، بهمن محمدیاری ظهر پنجشنبه در جمع مردم و مسئولان تالش اظهارداشت: طی سالهای اخیر سرمایه گذاریهای در بخش گردشگری منطقه انجام شده است اما کافی نیست بلکه باید با مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی توسعه یابد.

وی همچنین از اجرای طرح گردشگری سورتمه در تالش خبر داد و اظهارداشت: این طرح در پارک سیاداران تالش اجرا می شود و خوشبختانه لوازم مورد نیاز آن از کشور آلمان خریداری و از سوی شهرداری و با مشارکت مردم در حال نصب است.

نماینده تالش، رضوانشهر و ماسال گفت: این طرح یک کیلومتر طول دارد و جزو دومین پروژه ایست که در کشوراجرا می شود.

وی با عنوان اینکه "قرق" از دیگر پروژههای گردشگری شهرستان تالش است، افزود: استخرهای روباز، مجتمعهای مسکونی و اماکن تفریحی برای اقامت مسافران و گردشگران در این طرح برنامه ریزی شده است.

محمدیاری خاطرنشان کرد: همچنین کمپینگهایی با مشارکت و مساعدت سازمان میراث فرهنگی استان در پارک 15 هکتاری ساحلی ماسال و حویق در حال اجراست.

وی در ادامه بر لزوم توسعه پروژههای گردشگری در استان تاکید کرد و یاد آورشد: از مزیتهای مهم گیلان سرمایه گذاری در این بخش است.