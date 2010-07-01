به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی طائی‌زاده صبح پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به رشد کاربری فناوری اطلاعات در سطح مدارس علمیه خواهران، افزود: بر همین اساس آموزش کامل و موثر کاربران از ملزومات مهم پیشرفت و استفاده بهینه از سیستم‌های رایانه‌ای است.



وی خاطر نشان کرد: در این راستا دفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران اقدام به کارشناسی و سفارشی‌سازی و تهیه بسته‌های آموزشی در زمینه آموزش دوره ICDL کرده است که در اختیار مدارس زیرمجموعه قرار می‌گیرد.



مسئول دفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران این بسته آموزشی را شامل کتب آموزشی مهارت‌های عمومی رایانه‌ای شامل هفت مهارت رایانه‌ای پرکاربرد و لوح‌های فشرده آموزشی ویژه آموزش مهارت‌های Office نسخه‌های 2003 و 2007 عنوان کرد.



وی اضافه کرد: با هماهنگی‌های به عمل آمده همکاران مدارس علمیه خواهران پس از استفاده از این منابع امکان شرکت در آزمون ICDL سازمان فنی و حرفه‌ای را بدون نیاز به شرکت در کلاس‌های حضوری را خواهند داشت.



طائی‌زاده با اشاره به توسعه استفاده از نرم‌افزارهای گوناگون در حوزه‌های علمیه خواهران سراسر کشور یادآور شد: استفاده از فناوری اطلاعات در مسائل اداری و آموزشی در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران باعث تسهیل دسترسی به منابع مطالعاتی و تسریع انجام امور اداری شده است.