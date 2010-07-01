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۱۰ تیر ۱۳۸۹، ۱۳:۰۵

روز گذشته در بیروت انجام شد؛

دیدار سفیر ایران با نخست وزیر لبنان/ برنامه سفر حریری به تهران پابرجاست

دیدار سفیر ایران با نخست وزیر لبنان/ برنامه سفر حریری به تهران پابرجاست

سفیر ایران در بیروت در دیدار با نخست وزیر لبنان درباره راههای توسعه همکاریهای اقتصادی، بازرگانی، گردشگری و علمی دوجانبه گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری شام پرس، "غضنفر رکن آبادی" سفیر ایران در لبنان پس از دیدار با حریری با اشاره به سفر قریب الوقوع یک هیئت بزرگ از فعالان اقتصادی، بازرگانان و تجار ایرانی به بیروت تصریح کرد: این هیئت در نظر دارد درباره راه اندازی پروژه هایی همچون نیروگاه برق، سدسازی، پالایشگاه و صنایع کشاورزی با طرف لبنانی گفتگو کند.

سفیر ایران در بیروت تاکید کرد: در دیدار با حریری بر تداوم همکاری ها در این زمینه توافق نظر پیدا کردیم.

از سوی دیگر رکن آبادی با اشاره به پا برجا بودن دعوت از نخست وزیر لبنان برای سفر به تهران، تصریح کرد: امیدواریم این دیدار در آینده نزدیک رخ دهد.

کد مطلب 1110198

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