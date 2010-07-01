مراحل مطالعاتی 19 طرح پژوهشی شهری و روستایی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ظهر پنج شنبه در جلسه شورای پژوهش شهری و روستایی آذربایجان غربی آغاز مطالعات طرح جامع مدیریت پسماند شهرهای اشنویه، تکاب، سلماس، سیه چشمه، مهاباد و نقده و مطالعات طرح گردشگری روستاهای استان تصویب شد.

همچنین در این جلسه مطالعات طرح گردشگری شهرهای دیزج دیز و فیرورق شهرستان خوی، ساماندهی حمل و نقل روستایی، جداسازی آب خام شهری در فضاهای سبز شهرهای سلماس و ایواوغلی و مطالعات امکان سنجی منابع درآمدی شهرداری باروق به همراه طرح مطالعات بافت فرسوده مهاباد و ساماندهی انهار درون شهرهای قطور و قره ضیاالدین تصویب شد.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی در این جلسه ضمن تشریح اهداف برگزاری شورای پژوهش شهری و روستایی استان، گفت: کارآمدی و نیازسنجی طرحهای مطالعاتی، تامین رفاه اجتماعی و ارتقا شاخصهای عمومی زندگی شهری و روستایی از اهداف این شورا است که از سال گذشته با مشارکت اساتید دانشگاهی و پژوهشگران در حوزه های مختلف عمرانی، رفاهی و خدماتی برگزار می شود.

علی داداش زاده در خصوص مدیریت پسماند شهری نیز افزود: با توجه به ضرورت اساسی در برنامه ریزی و مدیریت مطلوب پسماندهای تولیدی در شهرها و روستاها، آغاز مطالعات جامع مدیریت پسماند در تمامی شهرها در دستور کار این شورا است و از سال گذشته برنامه مطالعاتی این طرح در 9 شهرستان استان آغاز شده است.