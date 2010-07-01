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۱۰ تیر ۱۳۸۹، ۱۴:۵۲

شرکت 4300 نفر در کلاسهای اوقات فراغت کمیته امداد خراسان جنوبی

شرکت 4300 نفر در کلاسهای اوقات فراغت کمیته امداد خراسان جنوبی

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی از شرکت چهار هزار و 380 دانش آموز در کلاس های اوقات فراغت تابستان امسال در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد اکبری ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین اردوهای رهپویان ولایت در استان افزود: در راستای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان و فراهم آوردن بستر مناسب در جهت رشد و بروز خلاقیتهای آنان در تابستان امسال بیش ازچهار هزار و 380 نفر از دانش آموزان در اردوهای سراسری، استانی، کانونهای دائم و موقت و کانون جوانان پیرو ولایت شرکت کرده و از برنامه های متنوع آموزشی و تربیتی بهره مند خواهند شد.

وی شعار محوری بیست و هشتمین دوره اردوها را همت والا، بصیرت، سلامت، کارآمدی و استقامت عنوان کرد و اظهار داشت: امسال در اردوگاه یادگاران امام خمینی(ره) یک هزار و 200 نفر از دانش آموزان دختر از استانهای خراسان رضوی و جنوبی، کرمان و سیستان و بلوچستان از برنامه‌های اعتقادی، فرهنگی و ورزشی استفاده خواهند کرد.

وی یادآور شد: مبلغ دو میلیارد و 108 میلیون ریال در خصوص فعالیتهای اوقات فراغت در سال جاری هزینه خواهد شد.

کد مطلب 1110216

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