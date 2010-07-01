زلزله و خشکسالی موجب مهاجرت 150 هزار نفر به شهر کرمان شده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، غلامرضا کرمی ظهر پنجشنبه در دیدار با مدیرکل سازمان فنی و حرفه ای کرمان با تاکید بر لزوم حل مشکل بیکاری در استان کرمان اظهار داشت: یکی از دغدغه های نمایندگان مجلس رفع مشکل بیکاری است و در این زمینه همکاری لازم را با دستگاههای مختلف دارند.

وی با اشاره به روند مهاجرت به شهر کرمان و افزایش جمعیت این شهر گفت: زمین لرزه های بم و زرند و کمبود آب و خشکسالی های پیاپی در استان کرمان در سالهای اخیر موجب افزایش مهاجرت به شهر کرمان شده است.

کرمی خاطرنشان کرد: این عوامل موجب شده است 150 هزار نفر در سالهای اخیر به شهر کرمان مهاجرت کنند و همین مسئله موجب افزایش حاشیه نشینی در شهر کرمان شده است.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی افزود: هم اکنون 1.3 درصد جمعیت استان کرمان در شهر کرمان ساکن هستند.

وی در ادامه از عدم فعالیت کارگروه اشتغال استان کرمان انتقاد کرد و گفت: درحال حاضر برخی کارخانه ها و کارگاههای استان نیز غیرفعال هستند.

وی از استاندار جدید کرمان خواست در راستای حل مشکل بیکاری بخصوص در زمینه بیکاری جوانان فارغ التحصیل بیکار تلاش کند.

کرمی در ادامه آموزشهای فنی و حرفه ای را یکی از عوامل رفع بیکاری دانست و گفت: این آموزشهای در واقع عامل رفع بیکاری هستند.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی افزود: رفع بیکاری در جامعه یکی از مهمترین اهداف دستگاههای مختلف است و در این زمینه باید برنامه ریزی مناسب انجام شود.

مدیرکل فنی حرفه ای کرمان نیز در ادامه از فعالیت 626 آموزشگاه آزاد در کرمان خبرداد و گفت: این مراکز در کنار 16 مرکز دولتی فنی و حرفه ای نقش تعیین کننده ای در اشتغال استان کرمان دارند.

محمد حیدری افزود: بزودی چهار مرکز جدید آموزش فنی و حرفه ای در استان تاسیس می شود.

وی از کمبود نیروی انسانی و نیاز به تعمیرات اساسی در مراکز فنی و حرفه ای کرمان خبرداد.