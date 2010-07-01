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۱۰ تیر ۱۳۸۹، ۱۵:۲۴

فروزش:

شش رشته جدید فنی و حرفه ای در لرستان دایر شد

شش رشته جدید فنی و حرفه ای در لرستان دایر شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان از دایر کردن شش رشته جدید فنی و حرفه ای در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی فروزش ظهر پنج شنبه در همایش حفاظت، ایمنی و ارتقا مهارت در محل سالن اجتماعات اداره کل کار و امور اجتماعی لرستان اظهار داشت: این رشته ها شامل فریزکاری، کابینت سازی، ابزار دقیق و کالیبراسیون، تست جوش، جوشکاری و رشته های غیرفنی پیشرفته می باشد.

وی با اشاره به اینکه نیروی کار و منابع انسانی در جامعه به عنوان مهم ترین نقش در امر اقتصاد و تولید محسوب می شود، خاطر نشان کرد: با خسارت بر نیروی انسانی جامعه نیز به طور حتم در سرمایه گذاری و اقتصاد دارای مشکلات زیادی خواهد شد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان با بیان اینکه توسعه فرهنگ مهارت بر مبنای آموزش است، عنوان کرد: منابع انسانی در سایه آموزش و مهارت آموزی پیشرفت خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه مهم ترین پارامتر در ایجاد بیکاری در جامعه عدم مهارت در میان منابع انسانی است، بیان داشت: ارتقا مهارت در میان منابع انسانی تنها با آموزش امکان پذیر است.

فروزش با بیان اینکه آموزش مهارت ها در ایران به دوصورت رسمی و غیر رسمی صورت می گیرد، یادآور شد: آموزش های رسمی مربوط به آموزش در دانشگاهها و آموزش و پرورش است که در نهایت منجر به اخذ مدرک تحصیلی می شود.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان یادآور شد: آموزش های غیر رسمی نیز در آموزشگاههای زیر نظر فنی و حرفه ای و آموزشگاههای خصوصی انجام می شود که در پایان آموزش گواهینامه به افراد شرکت کننده اعطا می شود.

وی با اشاره به اینکه سازمان فنی و حرفه ای استان آمادگی لازم برای آموزش نیروهای انسانی در استان و دستگاههای اجرایی را دارد، بیان داشت: ما در سال گذشته برای اولین بار در کشور مربیان حوزه سنگ را در این استان تحت آموزش قرار دادیم.

کد مطلب 1110256

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