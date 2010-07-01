تامین حقوق و بیمه بانوان از امور مهم در دستور کار مجلس است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، ولی اسماعیلی ظهر پنج شنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات بانوان این شهرستان اظهار داشت: فراهم نمودن عرصه تحقیق و باروری علمی و پیوست دینی بانوان از دیگر برنامه های مجلس در خصوص زنان است.

وی افزود: مجلس در استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان کشور مصمم بوده و برنامه های مبسوطی را در دستور کار دارد.

نماینده مردم گرمی در مجلس به نقش تربیتی بانوان در جامعه اشاره کرد و ابراز داشت: تربیت انسان بر اساس آموزه های دینی مهمترین نقش و کارکرد بانوان در جامعه اسلامی است.

وی بااشاره به جنگ نرم و جنگ فکری و سایبری و اینترنتی در شرایط کنونی ابراز داشت: باید آگاه باشیم که هم اکنون دشمن به بنیان خانواده ها حمله کرده و این مسئولیت مدیران را افزایش داده است.

شهرک گلخانه ای در گرمی راه اندازی می شود

در این جلسه سرپرست فرمانداری گرمی نیز طی سخنانی از راه اندازی شهرک گلخانه ای در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: این شهرک با 300 نفر اشتغالزایی از مهمترین طرحهای اجرا شده در این شهرستان خواهد بود.

عزیز صحرائی با اشاره به حمایت مستمر از طرحهای خود اشتغالی و تولیدی و اعطا تسهیلات ویژه برای بانوان بافنده این شهرستان، از ایجاد رشته های کاربردی جدید در آموزشگاههای فنی و حرفه ای طبق توافق با اداره کل فنی و حرفه ای استان خبر داد.

وی همچنین با اشاره به اختصاص 700 میلیون ریال اعتبار به تکمیل ساختمان حوزه علمیه گرمی متذکر شد: تامین وسیله ایاب و ذهاب برای طلاب خواهر جهت تبلیغ دینی و آموزش احکام و واگذاری مدارس و ساختمانهای دولتی در روستاها به بانوان آموزش دهنده از دیگر اقدامات دینی در این شهرستان است.

سرپرست فرمانداری گرمی در پایان با بیان اینکه خانواده رکن اساسی جامعه است، سلامت خانواده با تضمین درآمد را از اهمیت بسیار بالا برشمرد و اظهار امیدواری کرد، امسال تحول جدی در عرصه های مختلف عمران و آبادانی و پیشرفت این شهرستان صورت گیرد.