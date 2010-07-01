احداث بیمارستانهای تخصصی اولویت درمانی شیراز است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد هادی ایمانیه ظهر پنجشنبه در هشتمین اجلاس سالانه خیرین تامین سلامت افزود: امروز در شهر شیراز باید ایجاد بیمارستانهای جدید تخصصی در اولویت اول خیرین قرار داشته باشد و در کنار آن تجهیز مراکز درمانی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه مدیران باید مشکلات و بروکراسی اداری را در جهت حمایت از خیرین از میان بردارند، افزود: وجود مشکلات اداری و بروکراسی به طور یقین باعث دلسردی خیرین خواهد شد به همین دلیل باید با مشارکت مدیران اداری فارس فعالیت خیرین را آسان کرد تا به نوعی حمایت از آنها نیز انجام شود.

ایمانیه با اشاره به تعمیر و بازساری بیمارستانهای قدیمی شیراز تاکید کرد: برخی بیمارستانهای شیراز احتیاج به مرمت دارد که در این خصوص خیرین می توانند مشارکت داشته باشند تا در صرف هزینه های مختلف صرفه جویی شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به احداث بیمارستانهای تخصصی تصریح کرد: احداث بیمارستانهای مخصوص بیماران عصبی، سوختگی و جراحی مغز و اعصاب در فارس ضروری است و در مناطق شرق و جنوب شیراز نیز ساخت مراکز درمانی مجهز احساس می شود.