منتظر حمایت رسانه ملی از "هفت دقیقه تا پاییز" هستیم

جمال ساداتیان، تهیه کننده فیلم "هفت دقیقه تا پاییز" به خبرنگار مهر گفت: در ابتدای اکران این فیلم حدود یک هفته چندین تیزر رایگان از تلویزیون برای تبلیغ پخش شد اما متاسفانه حدود 10 روز است که منتظر پخش تیزرهایی هستیم که پیش از این قول آن را از رسانه ملی گرفته بودیم.

وی افزود: همانطور که می‌دانید طبق مذاکرات شورای صنفی نمایش با رسانه ملی برای حمایت از فیلم‌هایی که همزمان با مسابقات جام جهانی اکران می‌شوند، قرار بود تیزرهایی به صورت رایگان برای فیلم‌هایی که روی پرده هستند، درنظر گرفته شود اما متاسفانه درحال حاضر هیچ خبری از این حمایت‌ها نیست و چند روزی است منتظر پخش تیزرها هستیم.

این تهیه کننده سینما در ادامه بیان کرد: سینمای ایران شرایط مناسبی در اکران ندارد. برگزاری جام جهانی نیز آسیب‌های بیشتری را به این شرایط وارد کرده است. به همین دلیل انتظار می‌رفت که سازمان صدا و سیما، حمایت‌های خود را از این فیلم‌ها بیشتر کند. بیلبوردهای خیابانی و تیزرهای تلویزیونی، تبلیغ‌هایی هستند که مخاطب را به سینما دعوت می‌کند اما وقتی که این حمایت‌ها کمرنگ می‌شوند قطعا با افت فروش روبرو می‌شویم.

وی تاکید کرد: ما برای پخش این تیزرها در طی این روزها چندین بار مکاتبه کردیم ولی همچنان جوابی دریافت نکرده‌ایم. فیلمی که در جشنواره مورد توجه منتقدان قرار گرفت و 8 مورد نامزد دریافت جایزه بود و حتی سه جایزه مختلف نصیب خود کرد چرا باید مورد بی‌مهری قرار گیرد. بهتر است صدا و سیما به عنوان یک رسانه ملی حمایت خود را از آثار که متعلق به سینمای فرهنگی و ارزشی است، اعلام کند.

در فیلم "هفت دقیقه تا پاییز" ساخته علیرضا امینی، هدیه تهرانی، حامد بهداد، محسن تنابنده و خاطره اسدی به ایفای نقش می‌‍پردازند و هم‌ اکنون در گروه سینمایی آفریقا روی پرده رفته است.