به گزارش خبرنگار مهر، نسرین سلطانخواه روز پنج شنبه در همایش سراسری کانونهای دانش و صنعت با بیان این مطلب افزود: چنانچه کانونهای هماهنگی دانش و صنعت بتوانند طرحهای عملیاتی را با مشارکت مراکز تحقیقاتی بخش صنعت اجرا کنند پس از بررسی از سوی معاونت علمی و تایید از حمایتهای لازم برای اجرایی شدن برخوردار خواهند شد.

وی اجرای طرح "توت فرنگی" را نمونه ای از این طرحها ذکر کرد و اظهار داشت: طرح کلان توت فرنگی از سوی کانون هماهنگی دانش و صنعت توت فرنگی که در استان کردستان مستقر است پیشنهاد شد و در حال حاضر از مرحله قبل از کاشت تا مرحله فناوری و بازاریابی از سوی معاونت علمی حمایت می شود.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه در سالهای گذشته اقدامات بسیاری برای توسعه ارتباط صنعت و دانشگاهها شده است افزود: در این راستا در دولت نهم میزان بودجه های دانشگاهها و مراکز پژوهشی چهار برابر شده است و به همین میزان بودجه های پژوهشی افزایش یافت تا زمینه های ترغیب پژوهشگران به اجرای پروژه های مورد نیاز بخش صنعت و افزایش رقابت پذیری صنعت در عرصه های داخلی و بین المللی فراهم شود.

وی به افزایش حمایتهای قانونی از رشد صنایع کشور اشاره کرد و اظهار داشت: علاوه بر این بر کاربردی شدن فناوریها در بخش صنعت به منظور ارتقای آن توجه جدی شد که در این راستا اقدام به ایجاد کارگروه حمایت از ساخت و تولیدات داخلی شد که ریاست آن به وزارت صنایع واگذار شد تا با روان سازی قوانین زمینه های رشد و توسعه توانمندی های داخلی فراهم شود.

سلطانخواه با تاکید بر اینکه هنوز برای دستیابی به نقطه مطلوب فاصله داریم خاطرنشان کرد: انتظار از دولت، حمایت از مبتکران و پژوهشگران تولید و صنعت داخلی است. از سوی دیگر جامعه انتظار دارد که این سرمایه گذاریها بیشترین بازدهی را داشته باشد تا زمینه های توسعه کشور فراهم شود.

وی با اشاره به ایجاد کانونهای هماهنگی دانش و صنعت یادآور شد: معاونت علمی ریاست جمهوری در راستای وظایف و تقویت ارتباط دانش و صنعت یک الگوی جدید مبتنی بر کالا یا خدمات طراحی کرد تا این فعالیتها منجر به تولید کالا شده و کانونهای هماهنگی دانش و صنعت در هر یک از کالا یا خدمات مورد توجه قرار بگیرد.



سلطانخواه با بیان اینکه کانونهای هماهنگی دانش و صنعت تلاش می کنند تا حلقه پیوند دانش و صنعت در هریک از محصولات مورد نظر را محقق کنند اضافه کرد: موفقیت کانونهای هماهنگی در گروی هم افزایی و انسجام بخشی است و همه فعالان در این کانونها باید باور کنند که به عنوان یک نهاد مکمل عمل می کنند و یک نهاد رقیب نیستند.



وی با تاکید بر لزوم تدوین نقشه راه از سوی هر یک از کانونهای هماهمنگی دانش و صنعت تاکید کرد: معاونت وظیفه خود می داند که از این کانونها همه گونه حمایت مادی و معنوی صورت گیرد تا جایی که این نهادها بر روی پای خود بایستند و نیاز به حمایت مادی نداشته باشند.