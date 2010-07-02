به گزارش خبرنگار مهر، نسرین سلطانخواه روز پنج شنبه در همایش سراسری کانونهای دانش و صنعت با بیان این مطلب افزود: چنانچه کانونهای هماهنگی دانش و صنعت بتوانند طرحهای عملیاتی را با مشارکت مراکز تحقیقاتی بخش صنعت اجرا کنند پس از بررسی از سوی معاونت علمی و تایید از حمایتهای لازم برای اجرایی شدن برخوردار خواهند شد.
وی اجرای طرح "توت فرنگی" را نمونه ای از این طرحها ذکر کرد و اظهار داشت: طرح کلان توت فرنگی از سوی کانون هماهنگی دانش و صنعت توت فرنگی که در استان کردستان مستقر است پیشنهاد شد و در حال حاضر از مرحله قبل از کاشت تا مرحله فناوری و بازاریابی از سوی معاونت علمی حمایت می شود.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه در سالهای گذشته اقدامات بسیاری برای توسعه ارتباط صنعت و دانشگاهها شده است افزود: در این راستا در دولت نهم میزان بودجه های دانشگاهها و مراکز پژوهشی چهار برابر شده است و به همین میزان بودجه های پژوهشی افزایش یافت تا زمینه های ترغیب پژوهشگران به اجرای پروژه های مورد نیاز بخش صنعت و افزایش رقابت پذیری صنعت در عرصه های داخلی و بین المللی فراهم شود.
وی به افزایش حمایتهای قانونی از رشد صنایع کشور اشاره کرد و اظهار داشت: علاوه بر این بر کاربردی شدن فناوریها در بخش صنعت به منظور ارتقای آن توجه جدی شد که در این راستا اقدام به ایجاد کارگروه حمایت از ساخت و تولیدات داخلی شد که ریاست آن به وزارت صنایع واگذار شد تا با روان سازی قوانین زمینه های رشد و توسعه توانمندی های داخلی فراهم شود.
سلطانخواه با تاکید بر اینکه هنوز برای دستیابی به نقطه مطلوب فاصله داریم خاطرنشان کرد: انتظار از دولت، حمایت از مبتکران و پژوهشگران تولید و صنعت داخلی است. از سوی دیگر جامعه انتظار دارد که این سرمایه گذاریها بیشترین بازدهی را داشته باشد تا زمینه های توسعه کشور فراهم شود.
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