1800 میلیارد ریال مطالبات گندمکاران گلستان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید حمید رضا میرآفتاب عصر پنجشنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: این مطالبات گندم کاران از طریق سامانه جام بانک ملت به حساب آنان واریز شده است.

وی اظهار داشت: با توجه به خرید 850 هزار تنی گندم تا تاریخ 10 تیرماه 89 و بر اساس پیگیری های مداوم صورت گرفته از سوی تمامی مقامات مسئول استانی و کشوری اعم از استاندار گلستان، نمایندگان مجلس، ریاست بانک ملت و دیگر مسئولان حداکثر تا تاریخ 15 تیرماه 25درصد دیگر مطالبات و الباقی در روزهای آتی به مرور پرداخت خواهد شد.



مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان گفت: با تامین اعتبار مورد نیازجهت پرداخت وجه گندم تحویلی کشاورزان استان، تا تاریخ 10 تیرماه 1389 بالغ بر 65 درصد مطالبات کشاورزان استان پرداخت شده است.

بیش از 380 هزار هکتار از مزارع گلستان در سالجاری زیر کشت گندم رفته است.