صنعتگران قم توان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمود الهیاری ظهر پنجشنبه در نشست صمیمی فعالان عرصه صنعت با استاندار قم که مناسبت گرامیداشت روز صنعت و معدن در تالار معصومیه استانداری قم برگزار شد، با بیان اینکه بخش صنعت و معدن یکی از عوامل اثرگذار بر نهضت مالیاتی کشور است، اظهار داشت: پرداخت مالیات وظیفه هر فرد و به خصوص صنعتگران است و مالیات بر ارزش افزوده نیز در 140 کشور جهان پرداخت می‌شود اما نباید پرداخت مالیات بر گروه خاصی فشار وارد کند.



وی با بیان اینکه هیچ فروشی برای تولیدکنندگان به صورت نقدی انجام نمی‌شود، تصریح کرد: تولید کنندگان از نقدینگی پائینی برخوردارند و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بیشترین فشار را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.



رئیس خانه صنعت و معدن استان قم اضافه کرد: یک و نیم درصد سهم مالیات برای دولت و یک و نیم درصد سهم شهرداری است ولی تمام خدمات اعم آبیاری فضای سبز، جمع‌آوری زباله و نظافت و... به صورت نقدی از تولیدکنندگان در شهرک‌های صنعتی گرفته می‌شود و شهرداری از سهم خود هیچ گونه خدماتی را ارائه نمی‌دهد.



سود بازرگانی در گمرکات کاهش یابد



یکی دیگر از صنعتگران استان قم در این دیدار گفت: دولت باید هزینه‌های حمل و نقل را برای تولیدکنندگان کاهش دهد و همچنین سود بازرگانی که در گمرکات اخذ می‌شود باید کاهش یابد چراکه این مقدار زیاد بوده و تولیدکنندگان ناچار خواهند بود برای رسیدن به سود مطلوب قیمت کالا را افزایش دهند و با قیمتی بالا به فروش برسانند.



آقاجانی، تورم، کثرت تعطیلات رسمی کشور و هزینه‌های بهداشتی بخش صنعت که باعث می‌شود درصدی بالایی قیمت تمام شده محصولات افزایش یابد را از جمله دیگر مشکلات بخش صنعت عنوان کرد و اضافه کرد: اگر دولت این مشکلات را رفع کند و شورایی تخصصی تشکیل شود که به تولید کنندگان برنامه و خوراک دهد ما معتقدیم میزان تولیدات 94 درصد نسبت به چین افزایش خواهد یافت و تولیدکنندگان داخلی می‌توانند قیمت تمام شده محصولات خود را پائین‌تر از محصولات چینی به فروش برسانند.



اجناس چینی بازار صنعت را اشباع کرده است



بر پایه این گزارش در ادامه این دیدار صنعتگران در حوزه‌های مختلف بخش صنعت و معدن استان قم به بیان مشکلات خود پرداختند که بیشتر صنعتگران به مواردی چون عدم هماهنگی بین مدیران ستادی، اجرایی و صنعتی، مشکلات مالی و کمبود نقدینگی، اشباع بازار مصرف داخل توسط اجناس چینی و وجود بروکراسی در بخش صادرات کالا اشاره کردند.



همچنین صنعتگران استان قم پیشنهاداتی چون تسهیل در امر صادرات، استفاده بیشتر از پتانسیل منطقه ویژه سلفچگان و جذب سرمایه‌گذار خارجی، ایجاد یک شرکت مادر تخصصی صادراتی در استان، ایجاد یک پالایشگاه به منظور ایجاد و توسعه صنایع پائین دستی در استان، لزوم توجه به صنعتگران نواحی و پرداخت جایزه صادراتی به معنای واقعی را در حضور استاندار قم مطرح کردند.