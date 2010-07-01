به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر ولی‌الله اکبری ظهر پنجشنبه در همایش ضد افسردگی که در سالن همایش‌های دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد با اشاره به برخی علائم مشابه در بیماری‌ها اظهار داشت: پزشکان باید در تشخیص بیماری‌ها دقت کنند و از بیمار بخواهند شرح حال خود را بیان کند تا نسبت به تشخیص و درمان به موقع بیماری اقدام شود.



وی افزود: متاسفانه برخی پزشکان از شنیدن شرح حال بیمار خودداری می‌کنند و برخی سردردهای آنان را مبنی بر سینوزیت تشخیص می‌دهند و یا با آزمایش‌های گوناگون دچار تشخیص غیرواقعی می‌شوند و نه تنها بیمار معالجه نمی‌شود حتی گاهی اوقات منجر به تشدید بیماری در افراد می‌شود.



استادیار دانشگاه علوم پزشکی قم افزود: برخی اختلالات منجر به افسردگی می‌شود که با تشخیص به موقع به سهولت درمان می‌شود.



میزان افسردگی در بین زنان بیشتر است



وی با بیان اینکه بیماری افسردگی با دیگر بیماری‌ها تفاوت بسیار فراوانی دارد یادآورشد: برخلاف برخی بیماری‌های عفونی که بعد از یک بار دچارشدن به آن و نمایان شدن علائم بهبودی در مقابل این بیماری مصون می‌شوند، در بیماری افسردگی شخص بعد از بهبودی ممکن است با شدت بیشتری از بیماری مواجه شود.



استادیار دانشگاه علوم پزشکی قم میزان افسردگی در بین زنان را بیشتر از مردان دانست و افزود: زنان به دلیل تفاوت جسمانی و روحی و هورمونی بیشتر از مردان به افسردگی دچار می‌شوند که از جمله علائم آن را می‌توان عصبانیت زودهنگام، کم حوصلگی در خانه‌داری و تورم سینه برشمرد.



وی با اشاره به اختلالات ناگهانی در رفتار جوانان و نوجوانان خاطرنشان کرد: پائین‌آمدن سطح تحصیلی در این گروه سنی ممکن است از جمله علائم بروز افسردگی باشد.



افسردگی سیستم ایمنی بدن را مورد تهدید قرار می‌دهد



اکبری با اشاره به افسردگی در سالمندان گفت: این بیماری در سالمندان با علائم جسمانی ظهور می‌کند که شامل کمردرد، سوزش ادرار و تکرر ادرار می‌شود.



وی با بیان اینکه افراد سالمندی که در جوانی خود محور و در زندگی از استقلال برخوردار بودند بیش از دیگران در خطر بیماری افسردگی هستند بیان داشت: این افراد اکنون که به دلیل افزایش سن قدرت انجام بسیاری از اقدامات چون به تنهایی برخاستن از زمین را ندارند اجازه یاری دیگران را نیز به خود نمی‌دهند و به همین دلیل دچار افسردگی می‌شوند.



وی افزود: افسردگی سیستم ایمنی بدن را مورد تهدید قرار می‌دهد و ممکن است شخص در حین افسردگی به بیماری‌های عفونی نیز دچار شود.



استادیار دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه افکار اشخاص نقش موثری در بروز بیماری افسردگی دارد اظهار داشت: افکار منفی حالت صورت را تغییر می‌دهد و میان دو ابروی فرد خطوطی ایجاد می‌شود که ماندگاری این افکار منجر به افسردگی می‌شود.



اکبری خاطرنشان کرد: افرادی که در سوگ عزیزی غمگین می‌شوند و دچار اختلال رفتاری می‌شوند نمی‌توان عنوان افسردگی بر روی آنها نهاد ولی اگر این حالت‌ها با اختلال عملکرد افکار خودکشی و توهم و احساس خود مقصربینی تا دو ماه به طول بینجامد دچارافسردگی می‌شوند و نیازمند درمان خواهند بود.