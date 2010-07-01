زورگویی رژیم صهیونیستی با پشتوانه خارجی صورت می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازشبکه المنار، "عدنان السید حسین" گفت: اسرائیل با حمایتی که در داخل سازمان ملل و خارج آن از این رژیم می شود به زورگویی های خود ادامه می دهد.

وی اظهار داشت: به لبنان در زمان نخست وزیری فواد سینیوره از سوی سازمان ملل وعده داده شد که اسرائیل پس از مدت کمی روستای الغجر را ترک خواهد کرد، اما با گذشت چهارسال رژیم صهیونیستی هم چنان این روستا را در اشغال دارد.

این وزیر لبنانی عدم عقب نشینی رژیم اشغالگر از روستای الغجر را مخالف قطعنامه 1701 دانست.

السید حسین خاطرنشان کرد رژیم اسرائیل با نقض حریم هوایی لبنان همچنان حاکمیت این کشور را نقض می کند.

وی درباره رزمایشهای نیروهای یونیفل درجنوب لبنان اعلام کرد اطلاعی ازجزئیات این عملیاتها ندارد و فعالیت نیروهای بین المللی را درچارچوب قطعنامه 1701 دانست.عدنان حسین ابراز امیدواری کرد نیروهای یونیفل حامی حاکمیت لبنان باشند .

وی افزود حق لبنان است که اراضی اشغالیش آزاد شود و رفع هرگونه مشکل دررابطه میان یونیفیل وارتش لبنان را از طریق گفتگو میسردانست.