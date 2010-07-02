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۱۱ تیر ۱۳۸۹، ۱۰:۱۵

بر اساس یک نظر سنجی؛

71 درصد فرانسوی ها به سارکوزی اعتماد ندارند

71 درصد فرانسوی ها به سارکوزی اعتماد ندارند

بر اساس یک نظر سنجی اعتماد مردم فرانسه به رئیس جمهوری کشورشان به پایین ترین میزان خود از زمان ورود سارکوزی به کاخ الیزه رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه سوئیسی "نویه زوریخه سایتونگ"، بر اساس یک نظرسنجی که روز گذشته منتشر شد اعتماد فرانسویها به رئیس جمهوری کشورشان به پایین ترین میزان خود رسیده است. بر اساس این نظرسنجی میزان رضایتمندی مردم فرانسه در حال حاضر 26 درصد است که نسبت به ماه گذشته دو درصد کاهش یافته است.

به این ترتیب بر اساس این نظرسنجی که از طرف موسسه تحقیقاتی TNS فرانسه انجام گرفته است رئیس جمهوری فرانسه پایین ترین میزان اعتماد مردم نسبت به خود از زمان انتخابش را تجربه می کند.

بر اساس این نظر سنجی 71 درصد پرسش شوندگان اظهار داشته اند که به رئیس جمهوری کشورشان اعتماد ندارند.
 

کد مطلب 1110369

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