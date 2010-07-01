به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان علیرضا ذاکر اصفهانی بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم آغاز به کار ششمین اجلاس مشورتی روسای شوراهای اسلامی مراکز استان های کشور افزود: در آینده نزدیک نیز معاونت حفظ و احیای سازمان میراث فرهنگی کشور به اصفهان منتقل می شود که این موضوع خود ناشی از ظرفیت های فرهنگی هنری این استان است .

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: باید بررسی کنیم که طی 200 ساله گذشته بویژه در دوران مشروطه در مواجهه با غرب چه اتفاقی افتاده که رهبر انقلاب نیاز به بازگشت به الگوهای بومی را حس کرده‌اند .

وی با بیان این مطلب افزود: در مواجه با ارائه طرح‌های غربی و قالب‌های ارائه شده از سوی آنان در برابر استاندارد سازی غرب تسلیم و مرعوب شده و حل مشکلات خویش را در تطبیق با بیگانگان بویژه غربی ها دیدیم لذا روشنفکران نسل اول ایران را در مناسبات اقتصادی، اجتماعی و بین المللی تعیین شده از سوی غربی ها ادغام کردند و آموزه های آنان را پذیرفتند .

استاندار اصفهان گفت: این وقایع در حالی رخ داد که غربی‌ها بهترین الگو و سبک زندگی را سبک زندگی خویش معرفی می کردند و این باورها را تبدیل به یک گفتمان کردند که بعدها شاهد دستاوردهای منفی قبول این سبک از زندگی در سایر نقاط دنیا بودیم ..

وی در ادامه سخنان خود افزود: طی سال‌های گذشته برخی سعی کردند با اضافه کردن پسوند اسلامی به اول عبارات، برخی مفاهیم را بومی کنند همچون فمنیسیم اسلامی، ماتریالیسم اسلامی و دموکراسی اسلامی که البته سعی شد مفهوم مردم سالاری دینی را در مقابل دموکراسی تبیین کنیم .

وی با بیان این مطلب ادامه داد: مقوله مشارکت مردم اعتقاد در اندیشه‌های دینی ما دارد و با ساز و کارهای اعتقادی و باورهای مردم نیز همخوان است .