تاکید لاریجانی و الابرش بر رفع سریع محاصره غزه و راهکارهای عملی آن

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دمشق، دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که به منظور حضور در اجلاس اضطراری بین المجالس اسلامی در سوریه به سر می برد امروز پنجشنبه با حضور در پارلمان سوریه با محمود الابرش رئیس مجلس خلق سوریه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار طرفین بر حل هر چه سریعتر مشکل محاصره غزه و مشورت و همفکری برای بررسی راهکارهای شکسته شدن محاصره های غزه تاکید کردند.

در این دیدار همچنین با اشاره به حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی به کاروان های آزادی اعزام کشتی های کمک رسان به غزه به عنوان یک راهکار برای شکسته شدن محاصره غزه مورد اشاره قرار گرفت.

لاریجانی در این دیدار از برگزاری اجلاس بین المجالس اسلامی توسط پارلمان سوریه تقدیر و تشکر کرد.

رئیس مجلس سوریه نیز از علی لاریجانی و هیئت جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت در اجلاس دمشق و تحرک فعالانه در این اجلاس تقدیر به عمل آورد.

لاریجانی و الابرش همچنین بعد از انجام مذاکرات رسمی دقایقی به صورت خصوصی درباره مسائل مورد علاقه طرفین گفتگو کردند.