اجرای طرح ارتقای علمی مدیران علوم دینی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام محمصادق عرب شامگاه پنجشنبه در حاشیه همایش مدیران و مدرسان مدارس علمیه اهل سنت استانهای گیلان و گلستان در گرگان افزود: با توجه به رشد فزاینده علوم و تکنولوژی بشری و لزوم بهره گیری از روش های نوین اطلاع رسانی ضرورت ترویج دین مبین اسلام با استفاده از ابزار و شیوه های نوین احساس می شود.

وی اظهار داشت: فلسفه وجودی شورای برنامه ریزی مدارس دینی اهل سنت نیز به همین منظور است.



وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع مردم کردستان تصریح کرد: بیانات معظم له در سفر به استان کردستان به عنوان منشور سیاستهای شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت مورد توجه قرار گرفته است.



حجت الاسلام عرب اضافه کرد: به همین منظور علمای دینی اعم از شیعه و سنی باید با آگاهی از توطئه های دشمنان مانع از ایجاد شکاف و تضاد بین مذاهب اسلامی شوند.



به گفته دبیر شورای هماهنگی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در جهت تقویت مدارس علوم دینی اهل سنت بسیار خوب بوده است.



حجت الاسلام عرب با اشاره به طرح ساماندهی مدارس علوم دینی اهل سنت، اعطای مدارک قابل قبول و معتبر برای فارغ التحصیلان این مدارس و ارتقای جایگاه مدارس فوق را از اهداف این طرح برشمرد و اظهار امیدواری کرد: تا مدارک معتبری نیز برای فارغ التحصیلان قبل از تاسیس شورای برنامه ریزی صادر شود.



وی تدوین نظام نامه آموزشی مدارس علوم دینی اهل سنت با کسب نظر علمای بزرگ اهل تسنن سراسر کشور را نقطه عطفی در فعالیتهای مدارس علمیه اهل سنت خواند و اظهار داشت: در تدوین این نظام نامه برای برخی از علما سوء تفاهم هایی ایجاد شد که با برگزاری نشستهای مشترک با علمای اهل سنت از استانهای سیستان و بلوچستان، کردستان و گلستان این نگرانی ها رفع شد.



حجت الاسلام عرب با بیان اینکه درحال حاضر 92 درصد مدارس دینی اهل سنت در سامانه امور روحانیون قرار دارد، اضافه کرد: در جلسه آتی این شورا صدور مجوز چندین مدرسه دینی اهل سنت نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.