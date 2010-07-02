نمایشگاه "آثار عاشورایی و قرآنی" در یزد برگزار می ‌شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمود عالیشوندی در جلسه کمیته مناسبتهای اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد اظهار داشت: این نمایشگاه در ایام محرم در یزد برپا می شود.

وی افزود: در این نمایشگاه آثار هنری و فرهنگی در مورد عاشورا و علوم قرآنی به مدت یک هفته در معرض دید علاقمندان قرار می‌ گیرد.

عالیشوندی عنوان کرد: نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی و نمایشگاه‌های هنری در ایام ماه مبارک رمضان در این استان برگزار می‌ شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در بخش دیگری از این نشست با اشاره به برگزاری بیستمین جشنواره تئاتر استانی در یزد اظهار داشت: این جشنواره از 19 تا 21 آبان‌ماه سال جاری برگزار می‌شود.

عالیشوندی با اشاره به اینکه رشته تئاتر در استان یزد روندی رو به جلو را آغاز کرده است، اظهار داشت: خاموشی چراغ تئاتر، خاموشی جامعه را در پی دارد.

وی خاطرنشان کرد: وظیفه داریم مشکلات و تنگناهای هنرمندان و گروه‌های نمایشی استان یزد را رفع کنیم.

عالیشوندی در ادامه از تمامی هنرمندان استان یزد خواست؛ نسبت به مسائل هنری نقد منصفانه داشته باشند.

عالیشوندی همچنین از اعضای اصلی انجمن نمایش استان یزد خواست؛ با فعال کردن کانون‌های تخصصی انجمن نمایش، در روند رو به جلوی رشته تئاتر در استان یزد تلاش کنند.

حسن مفیدی، معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد نیز در این نشست با اشاره به برپایی نمایشگاه بزرگ آثار عاشورایی و قرآنی در یزد، از شناسایی و معرفی هنرمندان قرآنی توسط این اداره کل خبر داد.

در این نشست هر یک از اعضاء پیشنهادات و نظرات خود را در زمینه برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری در ایام ماه مبارک رمضان بیان کردند.