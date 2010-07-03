وضعیت دانشگاه آزاد پس از لغو جلسه هیئت امنا/ نیاز به بررسی بیشتر داریم

منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لغو جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد افزود: در حال حاضر باید در خصوص موضوع دانشگاه آزاد بررسیهای بیشتری به ویژه بررسیهای حقوقی بیشتری انجام داد تا نتیجه این بررسیها باعث استحکام و تقویت تصمیم گیری ها شود.

وی با بیان اینکه ما از بررسی بیشتر در خصوص وضعیت دانشگاه آزاد نگرانی نداریم گفت: به نظر نمی رسد زمان رسیدن به نتیجه قطعی طولانی شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به این پرسش که روال کار دانشگاه آزاد تا رسیدن به نتیجه قطعی چگونه خواهد بود افزود: اساسنامه دانشگاه آزاد به طور قطع پس از اتمام بررسیها و رسیدن به نتیجه قطعی اجرایی می شود و اولین گام اجرایی آن نیز تشکیل جلسه هیئت امنای دانشگاه و معرفی رئیس جدید خواهد بود.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز پنجشنبه اعلام کرد: جلسه هیئت امنا برای صبح روز یکشنبه 13 تیرماه تنظیم شده بود اما روز چهارشنبه 9 تیرماه بر اساس تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شد که به دلیل مسائلی که وجود دارد جلسه هیئت امنا برگزار نشود.