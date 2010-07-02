شلوار جین را به پیل فتوولتائیک خورشیدی تبدیل کنید!

به گزارش خبرگزاری خبر، بهبود فناوریهای خورشیدی یکی از اهداف دانشمندان است و تاکنون پروژه های بسیاری از نانوتکنولوژی تا الهام از طبیعت برای بهبود بازده پانلهای فتوولتائیک انجام شده است.

اکنون گروهی از محققان دانشگاه کورنل با تمرکز به مولکولهای رنگی که به طور معمول برای رنگ کردن جینهای آبی و به عنوان جوهر خودکار استفاده می شوند دریافتند که این مولکولها از توانایی بالایی برای توسعه پانلهای خورشیدی برخوردارند.

این دانشمندان کشف کردند که این مولکولها می توانند در فرایند تجمیع ساختاری به نام "چارچوب آلی کووالانسی" (COF) شرکت کنند.

این ساختار می تواند به توسعه پانلهای خورشیدی انعطاف پذیر و ارزان کمک کند. مواد رنگ کننده آلی پتانسیل بالایی در عرصه دستگاههای فتوولتائیکی ارزان دارند اما سازماندهی مولکولهای آنها در یک ساختار منظم که بتوانند بازده بالایی داشته باشند بسیار دشوار است. اکنون به نظر می رسد که مولکولهای COF راه حل مناسبی برای حل این مشکل باشند.

براساس گزارش نیچر، محققان در این فرایند از یک کاتالیزور اسیدی ساده و یک کاتالیزور فتالوسیانین استفاده کردند.

فتالوسیانین کاتالیزوری است که به طور معمول در صنایع رنگسازی کاربرد دارد اما در این فرایند جدید ساختار ساده تری داشته و قادر به جذب تقریبا تمام طیف نور مرئی است.