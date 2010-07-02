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۱۱ تیر ۱۳۸۹، ۱۱:۴۲

شش تیم خارجی کشتی وارد گرگان شد

شش تیم خارجی کشتی وارد گرگان شد

گرگان - خبرگزاری مهر: تعداد تیمهای خارجی وارد شده به گلستان برای شرکت در مسابقات بین المللی کشتی کودک گرگان به شش تیم رسید.

دبیر هیئت کشتی گلستان صبح جمعه به خبرنگار مهر در گرگان گفت: تیمهای کشتی تاجیکستان، ترکمنستان، گرجستان، بلاروس، ترکیه و عراق از جمله تیمهای خارجی هستند که وارد استان شده اند.

وی اظهار داشت: یک تیم خارجی دیگر نیز در مسیر ورود به استان است که ساعاتی دیگر وارد منطقه و محل برگزاری مسابقات بین المللی می شود.
 
وی خاطرنشان کرد: تیمهای ملی ایران نیز برای شرکت در این مسابقات بین المللی وارد استان شدند.
 
طیبی، شرایط استان را برای برگزاری مسابقات مطلوب دانست و گفت: تمامی امکانات برای اجرای این رویداد بزرگ ورزشی در استان مهیا شده است.
 
دبیر هیئت کشتی گلستان بیان داشت: وزن کشی اوزان مختلف این مسابقات ساعت 18 امروز (جمعه) در محل برگزاری مسابقات انجام می شود.
 
وی عنوان کرد: 140 ورزشکار در روز اول مسابقات در پنج وزن اول کشتی آزاد و فرنگی و 140 ورزشکار نیز در روز دوم در پنج وزن دوم رقابت می پردازند.
 
رقابتهای بین المللی کشتی روز جهانی کودک در رده سنی نوجوانان روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده و با حضور 9 کشور خارجی و 176 کشتی گیر داخلی در شهر ستان گرگان برگزار می شود.
 
کشورهای گرجستان، ارمنستان، ترکیه، بلاروس، قزاقستان، ترکمنستان، عراق، افغانستان و تاجیکستان در مجموع با 129 نفر  در این رقابتها شرکت می کنند.
 
شریف شریف اف داور المپیکی کشتی آذربایجان نماینده فدراسیون جهانی کشتی در این رقابتها خواهد بود.
کد مطلب 1110459

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