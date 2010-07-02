شش تیم خارجی کشتی وارد گرگان شد

دبیر هیئت کشتی گلستان صبح جمعه به خبرنگار مهر در گرگان گفت: تیمهای کشتی تاجیکستان، ترکمنستان، گرجستان، بلاروس، ترکیه و عراق از جمله تیمهای خارجی هستند که وارد استان شده اند.

وی اظهار داشت: یک تیم خارجی دیگر نیز در مسیر ورود به استان است که ساعاتی دیگر وارد منطقه و محل برگزاری مسابقات بین المللی می شود.

وی خاطرنشان کرد: تیمهای ملی ایران نیز برای شرکت در این مسابقات بین المللی وارد استان شدند.

طیبی، شرایط استان را برای برگزاری مسابقات مطلوب دانست و گفت: تمامی امکانات برای اجرای این رویداد بزرگ ورزشی در استان مهیا شده است.

دبیر هیئت کشتی گلستان بیان داشت: وزن کشی اوزان مختلف این مسابقات ساعت 18 امروز (جمعه) در محل برگزاری مسابقات انجام می شود.

وی عنوان کرد: 140 ورزشکار در روز اول مسابقات در پنج وزن اول کشتی آزاد و فرنگی و 140 ورزشکار نیز در روز دوم در پنج وزن دوم رقابت می پردازند.

رقابتهای بین المللی کشتی روز جهانی کودک در رده سنی نوجوانان روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده و با حضور 9 کشور خارجی و 176 کشتی گیر داخلی در شهر ستان گرگان برگزار می شود.

کشورهای گرجستان، ارمنستان، ترکیه، بلاروس، قزاقستان، ترکمنستان، عراق، افغانستان و تاجیکستان در مجموع با 129 نفر در این رقابتها شرکت می کنند.

شریف شریف اف داور المپیکی کشتی آذربایجان نماینده فدراسیون جهانی کشتی در این رقابتها خواهد بود.