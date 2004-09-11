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۲۱ شهریور ۱۳۸۳، ۱۴:۳۰

در پي بروز شايعاتي در خصوص دست داشتن مسلمانان در حادثه بمب گذاري سفارت استراليا:

مسلمانان اندونزي بمب گذاري سفارت استراليا را محكوم كردند

بيش از 1000 تن از مسلمانان اندونزي در پايتخت اين كشور براي محكوميت بمب گذاري سفارت استراليا تظاهرات كردند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سي ان ان، امروز در حدود 1500 تن از اعضاي " حزب تحرير" اندونزي با برپايي تظاهراتي گسترده در جاكارتا بمب گذاري روز پنج شنبه در مقابل سفارت استراليا كه حداقل 9 كشته و صدو هشتاد زخمي برجاي گذاشت را محكوم كردند.

از سوي ديگر پليس اندونزي امروز اعلام كرد تحقيقات انجام شده در مورد عاملان بمب گذاري سفارت استراليا در جاكارتا به اين نتيجه رسيده اند كه اين گروه پيش از اين نيزدر نظر داشتند تا در مراسمي دريك موسسه مطالعات ضد تروريستي كه رئيس جمهور اندونزي و سفير استراليا شركت داشتند حمله كنند.

گفتني است اين خودروي بمب گذاري شده ساعت 10:30 صبح روزپنج شنبه به وقت محلي در مركز جاكارتا كه يك منطقه بازرگاني و محل سكونت بيشتر خارجيان وابسته به سفارتهاي مختلف است منفجر شد.

براساس گزارش خبر گزاريهاي معتبر جهاني در روزهاي گذشته هيچ فرد يا گروهي مسئوليت اين انفجار را برعهده نگرفته است اما برخي منابع خبري وابسته به خبرگزاري سي ان ان اظهار داشتند : به گفته منابع امنيتي اندونزي اولين مظنونان اين بمب گذاري گروه " جماعت اسلامي اندونزي" هستند كه مسئوليت دو بمب گذاري ديگر در سال هاي 2002 و 2003 را بر عهده داشتند.

در بمب گذاري سال گذشته در هتل ماريوت جاكارتا 12 تن كشته شدند و در بمب گذاري كلوپ شبانه جزيره بالي در سال 2002 تن
نيز 202 كشته شدند كه 88  تن استراليايي بودند. 

کد مطلب 111046

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