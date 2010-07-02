حفظ ارزشهای انقلاب وظیفه امروز مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر در محمود آباد، احمد ناطق نوری صبح جمعه در نخستین همایش پدران آسمانی در مجتمع فرهنگی و هنری غدیر اداره ارشاد محمود آباد گفت: هر انقلابی حاوی دو پیام است یکی خود شهادت و دیگری پیام شهادت است.

دبیر مجمع نمایندگان مازندران افزود: شهدای گرانقدر ما پیام نخست را با فداکاری و ایثار جان خود به ما آموختند و امروز وظیفه ماست که پیام جهاد و ایمان و باورهای این شهدا را به گوش دنیا برسانیم.

وی تاکید کرد: وظیفه امروز مسئولین و آحاد جامعه حفظ ارزش های دین و انقلاب و نیز پاسداری از حرمت خون شهداست.

امام جمعه محمود آباد با بیان اینکه شهیدان ثروت و سرمایه های اصلی این نظام هستند، گفت: این شهدا بودند که با گذشت جان خود حماسه ای به بلندای تاریخ خلق کردند تا این انقلاب همیشه سرافراز و با اقتدار بماند.

حجت الاسلام عبدالله اسماعیلی افزود: امروز رسالت مهم برای استمرار راه شهدا بر دوش همه ماست.

وی با اعلام اینکه دشمن در تلاش است تا اعتقادات و باورهای دینی مردم را سست کند، تصریح کرد: دشمن می خواهد ارزش های اسلامی و اعتقادی را از ما بگیرد از این رو تمامی مسئولان دستگاه های فرهنگی باید هوشیار باشند.

اسماعیلی خطاب به فرزندان شاهد گفت: از نگاه جامعه پویا جمهوری اسلامی ایران، فرزندان شهدا چراغ های پر فروغ این انقلاب بوده و بازماندگان و یادگاران شهدا برای این انقلاب هستند.

محمد محمدی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان محمود آباد و دبیر این همایش نیز هدف از برپایی همایش پدران آسمانی را تجلیل از فرزندان شاهد، ایثارگر و جانباز این شهرستان بیان کرد.

نخستین همایش پدران آسمانی با مشارکت و همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران و مدیریت آموزش و پرورش محمودآباد برگزار شد و ضمن اجرای برنامه های هنری و فرهنگی برای خانواده های شهدا در پایان از 203 فرزند شهید، ایثارگر و جانباز هشت سال دفاع مقدس این شهرستان قدردانی شد.