"اقتصاد اسلامی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در شماره تابستان 1388 این فصلنامه می‌خوانیم: «الگوی مطلوب مصرف در چارچوب الگوی تخصیص درآمد اسلامی» نوشته سید رضا حسینی، «الگوی مصرف بر مبنای ارزش‌های اسلامی» نوشته مجتبی باقری تودشکی، «مصرف فراگیر و پایداردر سایه آموزه‌های توسعه اسلامی» نوشته ناصر جهانیان، «اصلاح الگوی مصرف و محیط‌زیست» نوشته سعید فراهانی فرد، «نقش فرهنگ بر الگوی مصرف» نوشته میثم موسایی، «مصرف و مصرف‌گرایی از منظر اسلام و جامعه‌شناسی اقتصادی» نوشته سید اکبر سیدی نیا و «جایگاه حقوق مصرف در اصلاح الگوی مصرف» نوشته حسین آقابابایی.

دکتر عباس عرب مازار، سردبیر فصلنامه اقتصاد اسلامی در سرمقاله این مجله با نگارش مطلبی تحت عنوان «سال اصلاح الگوی مصرف» ضمن اشاره به نامگذاری سال 88، ابعاد مختلف این موضوع را تببین کرده است.

عرب مازار مقابله با اسراف و صرفه جویی صحیح را صرفاً با شعار و حرف غیر ممکن دانسته و خواستار قانون گذاری صحیح قوای مققنه و اجرا و پیگیری قوای مجریه شده است.

وی تاکید کرده است: مجله اقتصاد اسلامی در جهت اجرای منویات رهبری و کوشش علمی برای تبیین صحیح و جامع از اصلاح الگوی مصرف، مشاوره‌ای علمی با اندیشه‌وران و صاحب‌نظران داشت که نتیجه این مشورت، سفارش مقالات علمی برای بررسی بعدهای گوناگون اصلاح الگوی مصرف بود.

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی به همت گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر می‌شود.