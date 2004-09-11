شيوخ خليج فارس باز هم ادعاهاي امارات را درباره جزاير سه گانه ايراني بررسي مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت، منابع ديپلماتيك در حوزه خليج فارس نود ودومين نشست وزيران امور خارجه كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس را حائز اهميت توصيف كردند.



به گفته اين منابع در اين نشست موضوعاتي همچون امنيت، تروريسم ، عراق ، فلسطين و مساله جزاير سه گانه ايراني كه اين منابع آن را اماراتي ادعا كرده اند در راس موضوعات مورد بحث خواهد بود.



اين نشست قرار است فردا در جده در سايه تحولات سريع منطقه اي وجهاني برگزار شود.



بر اساس گفته هاي اين منابع، وزيران عرب در اين نشست درباره تروريسم و اوضاع عراق و اوضاع متشنج در اراضي اشغالي فلسطيني و روند همكاري مشترك ميان كشورهاي عضو شوراي همكاري در تمام زمينه ها و بررسي ادعاهاي امارات درباره جزاير سه گانه ايراني به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.



اين نشست به رياست شيخ محمد صباح السالم الصباح وزير امور خارجه كويت كه كشورش رياست دوره اي كنوني شوراي همكاري را برعهده دارد، برگزار مي شود كه در آن ضمن بررسي اوضاع عراق بر ضرورت كارآمد كردن نقش دستگاه هاي امنيتي عراقي براي تلاش جهت برقراري امنيت و ثبات تاكيد خواهد شد.



به گفته اين منابع همچنين در اين نشست به اهميت تداوم حمايت بين المللي و منطقه اي از تلاش هاي بازسازي و سازندگي در عراق و كارامد كردن و آماده ساختن تمام سازمان هاي عراقي براي بدست گرفتن نقش و مسئوليت خود در پيشبرد چرخ زندگي مدني و سياسي و اقتصادي به گونه اي كه وحدت ارضي و حاكميت و سلامت منطقه اي عراق را حفظ كند، تاكيد خواهد شد.



در نشست فردا تداوم تجاوز وحشيانه اسرائيل به مردم فلسطين و سياست ترور و كشتار و تخريب نظاميان اشغالگر در تمام شهرها و مناطق فلسطيني نيز بررسي خواهد شد و نشست از جامعه بين الملل خواهد خواست فشار بيشتري بر رژيم اسرائيل براي توقف اقدامات خصمانه عليه ملت فلسطين و اجراي قطعنامه مشروع بين المللي مربوط به روند صلح و بويژه نقشه راه بردارد .



اين وزيران موضع كشورهاي عضو شوراي همكاري را در حمايت از مبارزات ملت فلسطين براي دستيابي به حقوق مشروع در تشكيل كشور مستقل فلسطين به پايتختي بيت المقدس و حق بازگشت آوارگان بر اساس قطعنامه هاي سازمان ملل تغييرناپذير خواندند.



به گفته منابع ديپلماتيك، شوراي وزيران امور خارجه شوراي همكاري همچنين موضوع جزاير سه گانه ايراني كه آنها اماراتي ادعا كرده اند بررسي خواهند كرد و بر اهميت تداوم تماس ها و رايزني ها ميان امارات و ايران براي دستيابي به حل مسالمت آميز براي جزاير سه گانه به گونه اي كه باعث تقويت روابط كشورهاي عضو با ايران و حمايت از امنيت و ثبات در منطقه شود، تاكيد خواهند كرد.



وزيران امور خارجه همچنين موضوع تروريسم و مسائل امنيتي كشورهاي عضو ، موضوع دارفور، مساله همكاري مشترك در زمينه هاي اقتصادي و تجاري و امنيتي بررسي خواهند كرد.

بيست و پنجمين نشست سران كشورهاي عضو شوراي همكاري نيز اواخر سال جاري ميلادي در ابوظبي امارات برگزار خواهد شد.



قرار است عبدالرحمن العطيه در نشست فردا گزارشي از نتايج سفر اخيرش به هند و چين و پاكستان و امضاي چند توافقنامه كلي براي همكاري اقتصادي با اين كشورها و شوراي همكاري را به اطلاع وزيران امور خارجه عضو اين شورا برساند.





نشست نود و يكم اعضاي شوراي همكاري ژوئن گذشته درجده به رياست وزير امور خارجه كويت برگزار شد.

شايان گفتن است جمهوري اسلامي ايران بارها با رد ادعاهاي واهي و بي اساس امارات و اعراب درباره جزاير سه گانه ايراني بر مالكيت مطلق خود بر اين جزاير با استناد به مدارك موثق و تغيير ناپذير تاكيد كرده است.



به نظر مي رسد آمريكا براي وارد كردن فشارهاي بيشتر بر جمهوري اسلامي ايران از اتحاديه عرب و نيز شوراي همكاري خليج فارس به عنوان ابزاري براي پيشبرد اهداف خصمانه خود عليه ايران استفاده مي كند.



ايران بارها تاكيد كرده است كه مالكيتش بر جزاير سه گانه نياز به تكرار ندارد و اين جزاير جز لاينفك خاك ايران است و ادعاهاي امارات واهي و فاقد پشتوانه سياسي و حقوقي است .









