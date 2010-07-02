به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، "روشان ایرماتوف" و "یوئیجی نیشیمورا" قضاوت دو بازی حساس مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 2010 را برعهده خواهند داشت. به این ترتیب دو بازی از چهار بازی مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی آفریقای جنوبی را داوران آسیایی سوت خواهند زد.

ایرماتوف جوان‌ترین داور حاضر در جام جهانی که 31 سال سن دارد، بازی آرژانتین - آلمان را در روز شنبه قضاوت می کند. او "رافائل ایواسوف" از ازبکستان و "بهادور کوچکاروف" را همچنان برای کمک در اختیار دارد.

نیشیمورا ژاپنی هم با کمک‌های "تورو ساگا" هموطن خود و "جیئونگ هائه سانگ" از کره جنوبی برای قضاوت بازی عصر جمعه برزیل - هلند انتخاب شده است. "خالد الغمدی" هم داور چهارم و حسن کامرانی فر کمک داور ذخیره این بازی هستند.

تاکنون موفق‌ترین داور آسیایی در جام‌های جهانی علی بوسیم اماراتی بوده که در سال 1994 دیدار رده بندی بین سوئد و بلغارستان را سوت زده است. او در بازی نیمه نهایی جام جهانی 1998 بین برزیل و هلند هم داور بازی بوده است.

در مجموع 19 تیم داوری از مجموع 29 تیم داوری جام جهانی برای ادامه بازیها در آفریقای جنوبی باقی مانده‌اند.