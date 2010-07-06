175 هزار هکتار از جنگلهای سیرجان در معرض نابودی / خشکسالی آفات را افزایش داد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، در پی تشدید خشکسالی در مناطق مختلف استان کرمان و کمبود بارش باران علاوه بر کشاورزی و آب شرب با وجود اجرای طرحهای آبخیزداری در کرمان عرصه های منابع طبیعی و حیات وحش پهناورترین استان کشور نیز تحت تاثیر شدید خشکسالی قرار گرفته است.

ادامه خشکسالی موجب خشکیدگی بسیاری از چشمه ها، چاههای آب و رودخانه های دائمی و فصلی در شهرستانهای مختلف استان شده است و علاوه بر آن کاهش سطح آبهای زیر زمینی در عرصه های طبیعی به دلیل عدم بارش باران عرصه های طبیعی از جمله جنگلها را تحت تاثیر خود قرار داده است.

رئیس منابع طبیعی سیرجان در این خصوص با اشاره به خشکسالی در جنگلهای سیرجان گفت: این کمبود آب موجب گسترش شیوع آفات در این مناطق شده است.

رضا شریفیان افزود: در صورت ادامه شیوع آفات نیمی از عرصه های جنگلی این منطقه در معرض نابودی قرار می گیرد به همین دلیل اختصاص بودجه مناسب برای رفع آفات در منطقه الزامی است.

وی تصریح کرد: شهرستان سیرجان دارای 350 هکتار عرصه جنگلی است که آفات نیمی از این جنگلها را در معرض نابودی قرار داده است.

وی ادامه داد: اعتبار مورد نیاز برای مبارزه با آفت 50 میلیارد ریال است و در صورت تخصیص این اعتبار بسیاری از مشکلات رفع می شود.

شریفیان اضافه کرد: عدم تخصیص به موقع اعتبار موجب شیوع بیشتر آفات به جنگلها خواهد شد.

وی گفت: شهرستان سیرجان یک میلیون و 600 هزار هکتار زمین ملی دارد که از این میزان 350 هزار هکتار جنگل، یک میلیون هکتار مرتع و 250 هزار هکتار بیابان است.