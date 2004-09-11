" هفته مهدويت " برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر"، در اين نشست نمايندگان مراكز و جوامع مختلف برنامه هاي پيش بيني شده خود براي ايام شعبانيه و پيشنهاداتي به منظور برگزاري هر چه بهتر اين ايام را ارائه كردند



از امسال هفته مهدويت در سراسر كشور برگزار مي شود



نماينده ستاد احياء و گسترش فرهنگ معنويت در دومين نشست ستاد عالي فصل نيايش با اشاره به اين كه ستاد احياء و گسترش فرهنگ معنويت چند سالي است با عضويت جمكران ، بيناد مهدي موعود (عج) ، مؤسسه فرهنگي انتظار نور ، مؤسسه موعود و مركز پژوهش هاي سازمان صداو سيما تشكيل شده است گفت : هماهنگي و سازماندهي به مباحث مربوط به مهدويت و استفاده مناسب از پتانسيل هاي موجود از جمله اهداف تشكيل اين ستاد بوده است .



وي جلوگيري از موازي كاري و انجام تحقيقات و پژوهش هايي كه در اين مورد لازم است و همچنين جلوگيري از انحرافاتي كه در بحث مهدويت ايجاد مي شود را از ديگر اهداف ستاد اعلام كرد .



وي با تأكيد بر اين كه طي چند سال گذشته برنامه هاي نيمه شعبان به نحو شايسته اي انجام نشده است گفت : برگزاري مناسب جشن مولود امام زمان (عج) ، نهادينه كردن هفته مهدويت و همچنين دعاي ندبه را با جديت تمام دنبال مي كنيم .



فرهنگ شادي اسلامي نيز مي بايست ترويج و بر روي آن كار شود



اسلامي ، نماينده جامعه انجمن هاي اسلامي اصناف و بازار تشكيل ستاد بزرگداشت جشن هاي شعبانيه و ميلاد امام زمان ( عج)را از جمله برنامه هاي پيش بيني شده از سوي اين انجمن اعلام كرد و گفت : در همين راستا راه اندازي 40 ايستگاه صلواتي از ديگر برنامه هاي پيش بيني شده براي ايام نيمه شعبان است .



وي همچنين ازتحويل نان رايگان به مناسبت ميلاد امام زمان (عج) خبر داد و گفت : به دنبال مذاكراتي كه با صنف نانوايان انجام شده است ، نان رايگان توزيع و تلاش مي شود هر صنف ، به اعضاي ضعيف گروه خود بيش از پيش توجه داشته باشند .



نماينده جامعه انجمن هاي اسلامي اصناف و بازار در ادامه بر نقش سازمان تبليغات اسلامي بر ارتقاء آگاهي هاي عمومي تأكيد كرد و گفت : ارائه روش درست و آداب و فرهنگ عزاداري و شادي اسلامي يكي از مسئوليت هاي سازمان تبليغات است كه در بحث شادي آن ، تاكنون فعاليت شايسته ولازم را نداشته است .



وي همچنين بحث معرفت اسلامي و ارائه الگوهاي اقتصادي براي زندگي افراد متدين را از ديگر ضروريات اعلام و بر آن تأكيد كرد .



گرايش قشر جوان و تحصيلكرده به معارف ديني و اسلامي بسيار مطلوب است



معاون فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها با تأكيد بر علاقه و گرايش قشر جوان و تحصيلكرده جامعه به معارف ديني و اسلامي ، بر ضرورت ساماندهي و به روز كردن فعاليت ها تأكيد كرد .



اكبري برگزاري جلسات تفسير در دانشگاه ها و برپايي نماز جماعات را از جمله برنامه هاي اين نهاد براي اقشار تحصيلكرده جامعه اعلام كرد و گفت : بي ترديد با برنامه ريزي هاي دقيق ، اصولي و كارشناسانه ، در راستاي فرهنگ سازي و ارتقاء فرهنگي ديني و معرفتي جامعه مي توان مؤثر و سازنده عمل كرد .

دوره هاي آموزشي " فن رثا" ، براي ارتقاء آگاهي و دانش مبلغان و مداحان برگزار مي شود



معاون آموزشي و پژوهشي سازمان تبليغات اسلامي در همين ارتباط با اشاره به فعاليت هاي گسترده اي كه در سطح مبلغان به منظور ارائه برنامه هاي مناسب و سازنده انجام شده است گفت : كتابي در دست تهيه است با عنوان " ره توشه" كه مطالب مفيدي براي مبلغان را در بر مي گيرد تا در ماه مبارك رمضان با بهره گيري از آن ، موارد و مطالب مفيد و مؤثري براي مخاطبان ارائه شود .



وي همچنين از برگزاري دوره هايي با عنوان " فن رثا " خبر داد و گفت : در اين دوره ها مداحان و مبلغان به صورت جامع و علمي مداحي و مرثيه ثرايي را مي آموزند ، تا مداحان و مبلغان ، ادعيه و مناجات ها را با صدايي رسا و خوش ، در فضايي معنوي براي مخاطبان قرائت كنند ، بي ترديد با بكارگيري اين موارد مخاطبان بيشتري جلب و در جذب روحي و معنوي آنها نيز مؤثر تر از گذشته عمل خواهيم كرد .



وي اعلام كرد : تاكنون هزار طلبه در قم دوره هاي فوق را گذرانده اند.



وافي تهيه و توزيع نشريات خيمه و زمزمه را اقدامي ديگر در راستاي ارائه آگاهي به عموم اعلام كرد و افزود : اين نشريات كه مربوط به هيأت ها و تشكل هاي ديني و همچنين مبلغان هستند ، در مراسم هايي چون اعتكاف توزيع مي شوند .



انجمن هاي پيرو ولايت تشكيل مي شوند



قاسمي پويا معاون فرهنگي كميته امداد در سخناني از تشكيل انجمن هاي پيرو ولايت خبر داد كه به منظور هدايت مناسب جوانان تحت پوشش كميته و ارتقاء بينش و آگاهي معنوي آنان تشكيل خواهد شد .



وي با اشاره به اين كه برنامه هاي آموزشي قرآني در ايام ماه مبارك رمضان براي دانش آموزان تحت حمايت و كاركنان برگزار خواهد شد گفت : سركشي از خانواده هاي ايتام و محرومين بعد از افطار از ديگر برنامه هاي ماه مبارك رمضان است .



پويا برگزاري جشن ازدواج دختران تحت حمايت كميته امداد ، در نيمه شعبان را برنامه اي ديگر براي اين نهاد اعلام كرد .

لازم به ذكر است نماينده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، دفتر تبليغات اسلامي ، سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي ، مركز رسيدگي به امور مساجد و شوراي سياستگذاري ائمه جماعات نيز در سخناني با تأكيد برضرورت توجه بيش از پيش به اعياد اسلامي و ماه هاي مبارك شعبان و رمضان ، تداوم نشست ها با حضور نمايندگان دستگاه هاي مختلف را خواستار شدند .



ترويج فرهنگ معنويت و همچنين از آنجا كه نيمه شعبان امسال با روز جمعه مقارن است ، نهادينه كردن دعاي ندبه و توجه بيش از پيش به آن نيز از ديگر مواردي بود كه در نشست امروز ستاد عالي فصل نيايش مطرح شد .

با در پيش بودن ماه شعبان ، اعيادي چون ولادت امام حسين(ع) ، ولادت حضرت زين العابدين (ع) ، حضرت ابوالفضل (ع) و امام زمان را خواهيم داشت كه تمام دستگاه ها و نهادهاي كشوري تلاش مي كنند اعياد فوق به بهترين شكل و به گونه اي شايسته برگزار شود .