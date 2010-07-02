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۱۱ تیر ۱۳۸۹، ۱۲:۰۲

در سالگرد حادثه سین کیانگ/

دولت چین 40 هزار دوربین امنیتی در شهر ارومچی نصب کرد

دولت چین 40 هزار دوربین امنیتی در شهر ارومچی نصب کرد

دولت چین در اولین سالگرد حادثه خونین استان سین کیانگ این کشور، 40 هزار دوربین امنیتی را در مرکز این استان نصب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این دوربینها در چهار هزار نقطه از اماکن عمومی شهر ارومچی نصب شده و توسط پلیس کنترل می شوند.

سال گذشته میان اقلیت "اویغورها" و اکثریت "هان" در استان سین کیانگ درگیری رخ داد که منجر به دخالت پلیس شد و بنا بر اعلام پلیس چین در این درگیریها 197 نفر کشته شدند، اما آمارهای غیر رسمی از تعداد زیادتری کشته حکایت داشت.

در همین رابطه در تاریخ 20 مهرماه سال گذشته دادگاهی در چین شش نفر از کسانی را که در درگیریهای استان سین کیانگ این کشور در ماه جولای دست داشتند، به اعدام محکوم کرد.

کد مطلب 1110510

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