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۱۱ تیر ۱۳۸۹، ۱۲:۱۶

درپی ادعای روزنامه فیگارو؛

عربستان اظهارات ضد ایرانی "ملک عبدالله" را تکذیب کرد

عربستان اظهارات ضد ایرانی "ملک عبدالله" را تکذیب کرد

یک مسئول سعودی خبر روزنامه فرانسوی فیگارو درباره اظهارات ضد ایرانی عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه این کشور را تکذیب کرد و آن را غلط دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مسئول سعودی در گفتگو با خبرگزاری رسمی عربستان (واس) اظهار داشت که خبر نسبت داده شده روزنامه فیگارو به عبدالله بن عبدالعزیز در تاریخ 30 ژوئن بی پایه و اساس است.

این مسئول که به نام وی اشاره ای نشده ضمن ابراز تعجب از درج چنین اطلاعات نادرستی در روزنامه فیگارو اظهار داشت که مواضع عربستان سعودی واضح و آشکار است و جای هیچ شک و تردیدی وجود ندارد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که روزنامه فیگارو برای تاکید بر اعتبار خود خبر نادرست اخیر را تکذیب کند.

گفتنی است که روزنامه فیگارو روز سه شنبه ادعا کرد که عبدالله بن عبدالعزیز روز 5 ژوئن (15 خرداد) در دیدار با "اروه مورن" وزیر دفاع فرانسه در جده اعلام کرده است که "دو کشور در جهان هستند که شایستگی موجودیت ندارند و این دو کشور ایران و [رژیم] اسرائیل هستند".

فیگارو در ادامه مدعی شده بود: این انتقاد تلخ ملک عبدالله از ایران و اسرائیل به عنوان دشمنان عربستان از سوی دو منبع دیپلماتیک و نظامی فرانسه در پاریس تایید شده، اما مشخص نیست که واکنش وزیر دفاع فرانسه در زمان شنیدن این انتقاد از زبان پادشاه عربستان آن هم در نقطه اوج سفر دو روزه وی به این کشور و در حالی که در میان جمعی از دیپلمات ها احاطه شده بود چه بوده است.

این روزنامه فرانسوی در ادامه ادعای خود نوشته بود: ملک عبدالله در این دیدار از ایران بسیار خشمگین بود که این خشم از هراس و نگرانی های کشورش از تمایلات هسته ای تهران نشات می گیرد که البته باید خصومت دیرینه و قدیمی ریاض و تهران به عنوان دو قطب اصلی جهان اسلام را نیز به آن افزود.

کد مطلب 1110523

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