اسکواش لرستان در مسیر سقوط / سه تیم لیگ برتری انصراف می دهند

محمود داودی نژاد در گفتگو با خبرنگار با اشاره به مشکلات موجود در هیئت اسکواش لرستان اظهار داشت: متاسفانه عدم وجود سالن ورزشی، بالا بودن اجاره بهای اماکن ورزشی خصوصی و کمبود منابع مالی این هیئت را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.

وی با انتقاد از عدم حمایت کارخانجات و شرکتهای بزرگ در لرستان به عنوان اسپانسر تیم، خاطرنشان کرد: همچنین تیم اسکواش بانوان لرستان نیز با وجود توانمندی های بالا به دلیل وجود مشکلات موجود برای ادامه کار در لیگ برتر با مشکل مواجه است.

رئیس هیئت اسکواش استان لرستان با اشاره به رایزنیهای این هیئت با فدراسیون اسکواش کشور در زمینه کمک به تیم بانوان لرستان عنوان کرد: متاسفانه تاکنون از طریق فدراسیون اسکواش کشور همچنین تربیت بدنی لرستان جوابی در این زمینه دریافت نکرده ایم.

داودی نژاد با بیان اینکه متاسفانه لوازم ورزشی رشته اسکواش بسیار گرانقیمت هستند، بیان داشت: به دلیل نداشتن حامی مالی و منابع مالی لازم ما در حال حاضر از راکتها و لباسهای قدیمی و ارزان قیمت استفاده می کنیم.

وی با اشاره به اینکه تاکنون تربیت بدنی استان لرستان در حد امکان به کمک تیم اسکواش لرستان آمده است، یادآور شد: اگر تربیت بدنی استان نسبت به اختصاص یک سالن مجزا و اختصاصی برای ایجاد درآمد کمک کند بخش زیادی از مشکلات تیم حل خواهد شد.

رئیس هیئت اسکواش استان لرستان با بیان اینکه بعد از سال 87 همه بازیکنان تیم اسکواش لرستان از شرکت در تمرینات و حضور در تیم منصرف شدند، ادامه داد: ما با وجود مشکلات فراوان سال گذشته دوباره این تیم را احیا کردیم.

داودی نژاد با بیان اینکه تیم آقایان بروجرد با وجود جایگاه مطلوب در لیگ برتر قصد انصراف از ادامه بازیهای دور برگشت را دارد، گفت: در حال حاضر برخی از تیمهای استانهای دیگر کشور با حمایت چندین شرکت به عنوان حامیان مالی در رقابتها حضور پیدا کرده اند.

وی با بیان اینکه به دلیل عدم وجود سالن اختصاصی با شروع فصل تابستان هنوز در زمینه استعدادیابی نتوانسته ایم فعالیتی را انجام دهیم، خاطرنشان کرد: در حال حاضر اسکواش استان لرستان در سراشیبی سقوط قرار گرفته است.

رئیس هیئت اسکواش استان لرستان ضمن استمداد از مسئولان و نمایندگان استان برای حمایت از تیمهای اسکواش، یادآور شد: در صورتیکه حمایتی از این هیئت صورت نگیرد هرسه تیم لیگ برتر استان لرستان از حضور در رقابتها انصراف خواهند داد.