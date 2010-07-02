مشکلات 40 ساله کهریزک با پیگیری شهردار و شورای شهر حل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد فیاض ران با بیان این که یکی از مشکلات در زمینه محیط زیست، مسئله مواد زائد و کنترل آنهاست که به اختصار پسماند نامیده می شود، اظهار داشت: این مواد حاصل فعالیت در بخشهای مختلف صنعت، معدن، کشاورزی، خدماتی، و شهرنشینی است که در کشور ما نیز در دو دهه اخیر فعالیتهای زیادی برای جمع آوری و دفن زباله انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه تنها در سال 70 در مقایسه با سال 69، اماکن دفن بهداشتی زباله با افزایش 66/15 درصدی مواجه شده، افزود: در این میان، گذشته از ضوابط و معیارهای مربوط به طراحی اصولی محلهای دفن مواد زائد، مسئله جمع آوری و دفع بهداشتی شیرابه در این محلها، همواره از جمله مهمترین مسائلی است که با وجود اهمیت زیاد کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با بیان اینکه دفع بهداشتی شیرابه در این محلها به دلیل خصوصیات وی‍‍‍‍ژه آنها از جمله بالا بودن مواد آلی، وجود ترکیبات شیمیایی مختلف، فلزات سنگین و انواع مواد سمی و دیر تجزیه پذیر، در گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته، اظهار داشت: کلانشهر تهران نیز روزانه با بیش از هفت هزار و 500 تن پسماند، نیازمند مدیریتی جامع در این زمینه است و سازمان مدیریت پسماند نقش تعیین کننده ای در کاهش آلودگیهای ناشی از پسماند دارد.

فیاض با اشاره به اینکه نفوذ شیرابه در خاک علاوه بر آلوده کردن آبهای زیرزمینی، اثرات نامطلوب زیادی بر محیط زیست دارد، ادامه داد: سازمان مدیریت پسماند در ادامه اهداف زیست محیطی خود طرحهای پژوهشی و مطالعات گسترده ای را در این زمینه انجام داده است.

وی در ادامه به محل دفن کهریزک اشاره کرد که بیش از 40 سال از فعالیتش گذشته و مشکلات کنونی، میراث 40 ساله این منطقه است اما مشخص نیست که چرا برخی وانمود می کنند مشکلات کهریزک در یکسال گذشته ایجاد شده، گفت: در بدو تاسیس این مرکز، مناطق اطراف در قالب روستاهایی کم جمعیت بوده و گسترش کنونی آنها بدون مجوز و رعایت حریم مرکز دفن انجام شده است.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند با بیان اینکه بر پایه مطالعات و با بهره گیری از تجارب و تکنولوژی های روز دنیا پروژه طراحی، احداث و بهره برداری از بزرگترین تصفیه خانه شیرابه آغاز شده افزود: کنسرسیومی متشکل از دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران و بخش خصوصی به عنوان مجری طرح انتخاب شدند.

وی اضافه کرد: روش به کار گرفته شده در این پروژه تلفیق چند طرح تحقیقاتی بوده که در آن ابتدا آشغالگیر، واحد متعادل ساز و فیلتر و صافی قرار می گیرد و پس از آن گرمکن و دو واحد بی هوازی مستقر می شود.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند ادامه داد: این دو واحد به روش ابتکاری جهت رشد باکتریهای خاص بر روی بستر ثابت به کار گرفته شده و پس از آن مرحله تصفیه هوازی تلفیقی با گاز ازن است که در آن ابتدا آب، سپس هوا و ازن در سه لایه از زیر به شیرابه تزریق می شود.

فیاض افزود: بر اساس این مطالعات دانشگاهی نتیجه گیری شده که در این مرحله نیز باکتریهای خاص بر روی بسترهای ثابت رشد داده می شوند، و در مرحله نهایی شیرابه وارد فیلتر شنی افقی شده که با حذف کلراید، آب قابل استفاده در کشاورزی به محیط وارد می شود.

وی با بیان اینکه هدف از انجام این پروژه، تصفیه روزانه یک هزارو 400 متر مکعب شیرابه حاصل از دفن پسماند های جامد شهر تهران مطابق با استاندارد آب آبیاری گیاهان غیر مثمر است، گفت: در این پروژه حدود 40 هزار متر مکعب خاکبرداری و 15 هزار متر مکعب بتن ریزی برآورد شده است.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند اهداف عمده این طرح را، کاهش و امحاء شیرابه تولیدی، کاهش میزان بار آلودگی شیرابه، جلوگیری از آلودگی آب های زیر زمینی و سطحی، کاهش و حذف بوهای نامطلوب از مرکز دفن و امکان استفاده از پساب تصفیه شده برای آبیاری فضای سبز عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به فعال شدن برخی جریانات در روزهای اخیر گفت: برخی افراد سیاسی بعد از اینکه متوجه شدند گامهای بزرگ و اساسی برای حل مشکل مردم در منطقه کهریزک برداشته شده و آلودگی 40 ساله بالاخره مهار می شود با برخی جوسازیها در این منطقه، اهداف خود را دنبال کردند.

وی تصریح کرد: هر زمان که در آستانه افتتاح یا بهره برداری از یک طرح بزرگ هستیم از ناحیه برخی جریانات سیاسی دو حرکت موازی دنبال می شود. این جریانات سیاسی در گام اول تلاش می کنند تا اقدامات مدیریت شهری برای رفاه مردم و حل مسائل و مشکلات آنان را مخدوش جلوه دهند و عملا شیرینی این اقدامات را پیشاپیش در کام مردم تلخ کنند و کارآمدی مدیریت دینی و جهادی را در حل مسائل مردم به چالش بکشند و در وهله دوم اینگونه وانمود کنند که اقدامات انجام شده برای حل مسائل مردم نتیجه پیگیری آنان بوده است.

فیاض ادامه داد: به صراحت می گویم اتفاق بزرگی که به زودی در کهریزک برای حل معضلات 40 ساله منطقه انجام می شود نتیجه پیگیریهای مستمر شهردار تهران، شورای اسلامی شهر و شورای اسلامی منطقه است.