دو رمان از همینگوی ترجمه شد/انتشار داستانهایی با اجازه نویسندگانشان در ایران

اسدالله امرایی درباره کارهای جدید خود به خبرنگار مهر گفت: در مجموعه " میراث همینگوی" که توسط نشر افق منتشر می‌شود دو رمان از این نویسنده ترجمه کرده ام که در مرحله آماده سازی برای ارسال به وزارت ارشاد و دریافت مجوز هستند.



وی افزود:" آن سوی رودخانه، میان درختان" عنوان یکی از این رمان‌هاست که در آ ن داستان یک سرهنگ آمریکایی روایت می‌شود که در جنگ جهانی دوم شرکت دارد و شکست می‌خورد.همینگوی در این رمان نگاه بدبینانه‌ و طعنه‌آمیزی به حضور آمریکا در جنگ جهانی دوم دارد.



مترجم رمان " کوری" ساراماگو درادامه گفت:ضمن ارج گذاشتن به زحمات پیشینیان ، باید گفت که درسالهای خیلی دور ترجمه ناقصی از"آن سوی رودخانه، میان درختان" منتشر شده بود و نیاز بود که ترجمه دیگری از این کتاب به بازار نشر بیاید.



امرایی سپس گفت:"زیر آفتاب هیچ چیز تازه نیست" عنوان رمان دیگری از همینگوی است که در همین مجموعه ترجمه کرده‌ام.این رمان ماجرای نسلی از نویسندگان آمریکایی است که به اروپا مهاجرت کرده اند . در این کار هم همینگوی نگاه منتقدانه‌ای به فرهنگ آمریکایی دارد.



وی همچنین از ترجمه رمان " خزان خودکامه " خبرداد و دراین باره گفت: این رمان مشهور گابریل گارسیا مارکز سال گذشته از سوی نشر ثالث برای دریافت مجوز به وزارت ارشاد رفته است.



مترجم کتاب " داستانهایی به زبان نامادری" اضافه کرد: از این رمان ترجمه های متعددی به زبان فارسی صورت گرفته است ولی باید گفت که تنها ترجمه خوب از آن، کاری است که پیش از انقلاب توسط حسین مهری انجام شده است.



وی درباره انگیزه خود از ترجمه مجدد این رمان گفت: ترجمه حسین مهری دربازار کتاب موجود نبود.از سویی نشر ثالث هم در راستای انتشار آثار مارکز، ترجمه این کتاب را به من پیشنهاد داد.



امرایی در ادامه از ترجمه کتابی دیگر خبر داد و گفت: کتابی به اسم " داستانهای با اجازه " ترجمه کرده ام که از سوی نشر قطره منتشر می‌شود.



مترجم کتاب " دریا" عنوان کرد: در این کتاب ، داستانهای کوتاهی از نویسندگانی آمده است که برای ترجمه و انتشار آثار‌شان در ایران از همه آنها اجازه گرفته‌ام.



امرایی در پایان گفت: در " داستانهای با اجاره" 25 داستان از نویسندگان سرشناسی چون جویس کارول اوتس تا نویسندگانی که برای اولین بار به فارسی زبانان معرفی می شوند، آمده است.از این نویسندگان می توان به بن لوری و دانیل معین الدین اشاره کرد.













