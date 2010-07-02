ظرفیت ذخیره سازی نفت در خلیج فارس افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات ساخت یک مخزن 500 هزار بشکه ای نفت خام در منطقه عملیاتی لاوان سه ماه زودتر از برنامه زمان بندی شده به پایان رسید.

با بهره برداری از این مخزن جدید مجموع ظرفیت ذخیره سازی نفت خام ایران در منطقه خلیج فارس به بیش از 22 میلیون بشکه افزایش یافته است.

یکی از اهداف ایجاد این مخزن جدید نفت در جزیره لاوان امکان ذخیره سازی نفت تولیدی حاصل از توسعه میدان رشادت بوده که برای ساخت این مخزن از مرغوب‌ترین ورق‌های فولادی مخصوص مخازن ذخیره نفت استفاده شده است.

طرح ساخت مخزن 500 هزار بشکه‏ای لاوان که در موقعیت یکی از مخازن منهدم شده در زمان جنگ تحمیلی و به صورت EPC توسط سازندگان داخلی انجام شده است.

این مخزن ذخیره سازی نفت از قطر 75 و ارتفاع 20 متر و وزن 2 هزار و 500 متری برخوردار بوده که خط لوله 42 اینچی از مخزن تا اسکله صادرات نفت خام، سیستم کنترل، ابزار دقیق و مانیتورینگ مخزن، اجرای فنداسیونها، محوطه سازی و سد خاکی و اجرای سیستم روشنایی، حفاظت کاتدیک و برق فشار متوسط از دیگر ویژگی های فنی این مخزن نفت است.

شرکت نفت فلات قاره ایران اعلام کرده است: برای ساخت این مخزن ذخیره سازی بالغ بر 700 هزار نفر ساعت کار بدون حادثه انجام شده است.