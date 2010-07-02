ابهام دانشجویان علمی کاربردی از یک مصوبه/ نگرانی در فصل امتحانات!

به گزارش خبرنگار مهر، دولت سه شنبه مصوبه ای را برای دانشگاه علمی کاربردی و آموزشکده های فنی و حرفه ای ابلاغ کرد که بر اساس این مصوبه دانشگاه جامع علمی‌ـ‌کاربردی و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش با کلیه وظایف، ‌اختیارات،‌ امکانات و منابع انسانی به ترتیب از وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش منتزع و در "سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور" ادغام می‌شوند و سازمان مذکور با تغییر عنوان به سازمان ملی مهارت به وزارت کار و امور اجتماعی وابسته می‌ ماند.

بر اساس تصمیم شورای عالی اداری، پذیرش دانشجوی جدید در دوره‌های علمی‌ـ کاربردی و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای از سال 1389 متوقف و پذیرش دانشجو در صورت نیاز بنا به تشخیص وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری توسط دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارتخانه مذکور انجام می‌شود.

این در حالی است که براساس مصوبه اخیر مجلس، آموزشکده های فنی و حرفه ای باید در سال جاری برای پذیرش دانشجو در سال 89 اقدام کنند و سازمان سنجش نیز آغاز ثبت نام در آزمون آموزشکده های فنی و حرفه ای را از 15 تیرماه اعلام کرده است.

امیرطاهرخانی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این زمینه به مهر گفت: مصوبه دولت با قانون مجلس مبنی بر ادامه پذیرش دانشجوی فنی حرفه ای مانند گذشته که چندی پیش به تصویب رسید، تداخل دارد.

وی با بیان اینکه این موضوع دوگانگی را در قانون به وجود آورده است، گفت: طبیعی است که مجلس به این مصوبه واکنش نشان می دهد و بررسی این موضوع را هفته آینده در دستور کار خود قرار می دهد.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو دیگر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی و مراکز فنی و حرفه ای گفت: دانشجویان و هنرجویان فعلی مراکز علمی کاربردی و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای باید با نظارت وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری تا پایان مقطع تحصیلی ادامه تحصیل دهند.

وی افزود: ما نمی توانیم بپذیریم حقوق دانشجویان فنی و حرفه ای ضایع می شود از این رو انتظار ما این است که وزیر آموزش و پرورش در این زمینه روشی اتخاذ کند که باعث دردسر جوانان نشود لذا این مشکل باید با درایت وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم در بازه زمانی مشخص حل شود. سلیمی با بیان اینکه اجرای مصوبه دولت باید با هماهنگی وزارت علوم، وزارت کار و آموزش و پرورش انجام شود افزود: تخلف در قانون صحیح نیست و باید به مصوبه دولت عمل کرد.

عضو کمیسیون آموزش با تأکید بر اینکه دانشگاه علمی کاربردی با هدف تربیت تکنسین تاسیس شده است، گفت: می بینیم که بخشی از دانشگاه علمی کاربردی به دلیل اینکه زیرساخت ها و کارگاههای لازم در این دانشگاه وجود ندارد از هدف اصلی خود دور شده است و بهتر است با وزارت کار ادغام شود.

وی افزود: اگر هدف واقعا تربیت تکنسین است، دانشگاه علمی کاربردی زیر نظر وزارت علوم باشد یا وزارت کار مهم نیست.

سلیمی درباره زمان اجرای مصوبه دولت گفت: زمان اجرای این مصوبه هنوز مشخص نیست.

از سوی دیگر دولت در این مصوبه اعلام کرده است که ادامه تحصیل دانش آموزان هنرستانی پس از حذف آموزشکده های فنی و حرفه ای باید مانند سایر داوطلبان ورود به دانشگاه از طریق کنکور سراسری باشد که به نظر می رسد این موضوع مستلزم تغییر در سرفصلهای دروس هنرستان مطابق با سرفصلهای کنکور و یا افزودن گروه آزمایشی جدیدی به گروههای آزمایشی کنکور است.

همچنین قرار است اعضای هیئت علمی ‌دانشکده‌ها و موسسات آموزش عالی مربوطه نیز ضمن رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و در صورت موافقت به دانشگاه پیام نور منتقل شوند.

منتفی شدن پذیرش دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی و ادغام این دانشگاه در سازمان ملی مهارت، دانشجویان و اساتید دانشگاه علمی کاربردی را در فصل امتحانات در وضعیتی مبهم قرار داده است.

ادغام دانشگاه علمی کاربردی و آموزشکده های فنی و حرفه ای در سازمانی تحت عنوان سازمان ملی مهارت و واگذاری آنها از وزارت علوم و آموزش و پرورش به وزارت کار از ماهها پیش مطرح بود اما ابلاغ آن سئوالات بسیاری را به دنبال داشته است که شفاف سازی در این زمینه را ضروری می سازد. سئوالاتی که مسئولین وزارت علوم و حتی مسئولین دانشگاه علمی کاربردی حاضر به پاسخگویی آنها نیستند و نسبت به جزئیات مصوبه اظهار بی اطلاعی می کنند. البته معاون سازمان سنجش اعلام کرده است که کنکور فنی حرفه ای امسال برگزار خواهد شد!