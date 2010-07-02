یک دلفین نتیجه جام جهانی را پیشگویی کرد/ یاران مارادونا از سد آلمانها می گذرند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، به نظر می رسد برای "پل" هشت پای پیشگوی آکواریم اوبرهازون که موفق شد نتیجه بازی انگلیس و آلمان را به درستی پیشگویی رقیب پیدا شده است.

این رقیب نیز که از دنیای زیر آب به جام جهانی 2010 سلام می کند دلفینی به نام "سایکو" است. نگهدارنده های این دلفین که در آکواریم شهر بندری "مار دل پلاتا" زندگی می کند از آن خواستند که نتیجه بازی آرژانتین و آلمان را پیشگویی کند تا یک رقیب "آبزی" برای پل پیدا شود.

به این ترتیب به نظر می رسد که بازی این دو تیم به مرزهای دریایی و حتی زیردریایی کشورهایشان نیز رسیده است و نه تنها موجودات دو پا بلکه سایر مخلوقات ساکن این کشورها نیز می خواهند شاهد پیروزی تیم محبوب خود باشند.

مسئولان این آکواریم به سایکو دو توپ نشان دادند که یکی به رنگ پرچم قرمز- سیاه- طلایی تیم ملی آلمان و دیگری به رنگ پرچم آبی- سفید تیم ملی آرژانتین بود و منتظر ماندند تا این دلفین یکی از آنها را برای بازی انتخاب کند.

سپس سایکو چهار متر از آب بیرون پرید و بی درنگ توپ به رنگ پرچم تیم ملی آرژانتین را برداشت و در استخر خود شروع به بازی با آن کرد.

براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، به گفته حاضران، این اقدام دلفین نشانه ای خوبی برای آرژانتین در پیروزی در مقابل آلمان در مرحله یک چهارم نهایی خواهد بود.

اکنون این سئوال مطرح است که کدام یک از این موجودات دریایی راست می گویند: سایکوی دلفین یا پل هشت پا!؟