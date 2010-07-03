استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در گفتگو با مهر: مدرس مجاز به تدریس "دیدگاه شخصی" خود نیست

دکتر نانسی تاش در مورد اینکه آیا مدرس به لحاظ اخلاقی مجاز به دفاع از دیدگاههای شخصی خود در کلاس درس است یا نه، به خبرنگار مهر گفت: من مایل هستم نظر شخصی و تجربه خودم را در این خصوص بیان کنم. به عنوان یک مدرس مجاز به تدریس "دیدگاه شخصی" در کلاس درس نیستم.

وی افزود: من در دانشگاه، مطالعات ادیان درس می‌دهم و پیروان ادیان گوناگون در کلاس درس من حاضر هستند. روش من این است که در مورد ادیان گوناگون با لحاظ کردن شرط انصاف تدریس کنم.

وی تصریح کرد: من البته پیرو دینی هستم ولی در تدریس، همه ادیان را با شور و حرارت یکسان درس می‌دهم و اجازه نمی‌دهم که دیدگاه دینی و شخصی من در نحوه تدریس ادیان مختلف دخالت داشته باشد. پیروان ادیان گوناگون در کلاس درس به بیان دیدگاه‌ها و معرفی بیشتر ادیان خود می‌پردازند و بحث و گفتگو و مبتنی بر شرایط برابر در کلاس حاکم است.

استاد مطالعات دینی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا یادآور شد: به عنوان یک مدرس حق ندارم دیدگاه دینی خود را در تدریس دینی خاص دخالت دهم.

وی تصریح کرد: بنده به عنوان یک مدرس در کلاس درس دارای جایگاه و قدرتی هستم که دانشجو از آن بی بهره است و لذا مجاز نیستم از این جایگاه برای ارائه نظرات شخصی بهره گیرم و دیدگاه خودم را به دانشجویان تحمیل کنم.

تاش در پایان خاطر نشان کرد: انصاف در تدریس ادیان بسیار حائز اهمیت است و مدرس این حوزه به گونه‌ای باید تدریس کند که دانشجو نتواند تشخیص دهد که او پیرو چه دینی است.

نانسی تاش استاد مطالعات دینی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا است. حوزه‌های تخصصی او مطالعات ادیان، ادیان نوپدید در امریکا و جامعه شناسی دین است.