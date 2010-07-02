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۱۱ تیر ۱۳۸۹، ۱۴:۳۵

یک منبع لبنانی به مهر خبر داد:

بستری شدن علامه فضل الله/ یک تیم پزشکی روند درمان را ادامه می دهد

بستری شدن علامه فضل الله/ یک تیم پزشکی روند درمان را ادامه می دهد

یک منبع نزدیک به علامه فضل الله مرجع تقلید شیعیان لبنان از بستری شدن وی در بیمارستانی در بیروت به دلیل عارضه جسمی خبر داد.

یک منبع نزدیک به علامه فضل الله مرجع تقلید شیعیان لبنان امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت که علامه فضل الله به علت عارضه جسمی در بیمارستان "بهمن" واقع در ضاحیه در جنوب شهر بیروت بستری شده است.

این منبع که خواست نامش فاش نشود، افزود: هم اکنون یک تیم درمانی در حال انجام اقدامات پزشکی لازم برای بهبود حال جسمانی علامه فضل الله هستند.

وی به جزئیات بیشتری اشاره نکرد.

گفتنی است که بیمارستان بهمن وابسته به انجمن کمک های خیریه ای است که تحت نظارت علامه فضل الله اداره می شود.

علامه فضل الله از شخصیتهای مذهبی و سیاسی موثر در لبنان است که نقش موثری در تحولات سیاسی این کشور دارد.
 
کد مطلب 1110600

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