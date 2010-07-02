مردم مراقب مهره های جدید آمریکا در ایران باشند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید محمد سعیدی در خطبه های نماز جمعه این هفته قم خطاب به آمریکا و همپیمانانش گفت: آیا خبر دارید بر سر مهره های شما در مملکت امام زمان (عج) چه گذشته است؟ مهره های شما در ایران سوختند و مردم ایران باید مراقب مهره های جدید منافقان در ایران باشند.

امام جمعه قم گفت: به کوری چشم آمریکا و همپیمانانش امروز نسل سوم و چهارم انقلاب غیرتمندانه در صحنه حضور دارند و ما به وجود این جوانان افتخار می کنیم.

سایه ویتنام بر سر آمریکا سنگینی می کند

امام جمعه قم با اشاره به دشمنیهای کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی تصریح کرد: از ابتدای انقلاب تا کنون دشمن هر توطئه ای توانست علیه جمهوری اسلامی انجام داد و نتیجه عکس گرفت چرا که در پی هر توطئه ای مردم ما پایدارتر شدند.

وی اضافه کرد: آمریکا با ورود به خاورمیانه در پی اجرای نقشه های شومی بود از جمله محاصره کشور ما ولی همه دیدند که در باتلاق دو کشور عراق و افغانستان گیر کرده است.

سعیدی با بیان اینکه سایه ویتنام دیگری بر آمریکا سنگینی می کند خاطرنشان کرد: خداوند متعال در خلیج مکزیک نفتها را در دریا ریخت و آفتی به جان آنها انداخت که دست نیازشان را به سوی کشورهای دیگر دراز کرده اند.

امام جمعه قم با تقدیر از مواضع مسئولان کشور ترکیه علیه آمریکا و اسرائیل گفت: ترکیه روزی پایگاه گسترده آمریکا و اسرائیل بود ولی امروز یکی از کشورهایی است که هر روز مشت محکمی به دهان استکبارگران می زند.

وی ادامه داد: لبنان خار چشم اسرائیل شده است. حتی مصر در آستانه انفجار قرار گرفته است و سایر کشورهای مسلمان باید از سرنوشت کشورهای غربی درس بگیرند.

سعیدی خاطرنشان کرد: این کشورهای اسلامی باید اجازه دهند سانسورها برداشته شود و به دنبال آن مردم منطقه خواهند دید که صدای مرگ بر آمریکا منطقه را خواهد لرزاند.

احداث منوریل با نظر مراجع همراه شود

امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به دیدار برخی از مسئولان عمرانی استان قم با وی تصریح کرد: در این دیدار برخی مسائل شهری مورد تبادل نظر قرار گرفت از جمله طرح منوریل که من خدمت این مسئولان عرض کردم که برای ایجاد منوریل باید با مراجع و مسئولان فرهنگی مشورت کنند.

وی با بیان اینکه هر طرح شهری جهات فنی و فرهنگی دارد تصریح کرد: جهت فنی طرح شهری را باید با اهل فن مطرح کرد اما جهت فرهنگی آنها به خاطر اینکه ممکن است وضعیت فرهنگی شهر دگرگون شود باید با اهلش مشورت کرد.

لزوم برخورد قاطع با مروجان ابتذال

امام جمعه قم تصریح کرد: من بارها در تریبون مقدس نماز جمعه اعلام کردم که بحث حجاب و عفاف و امر به معروف و نهی از منکر از مطالبات اسلام است و دست اشخاص و افرادی نیست که کسی کوتاهی کند.

سعیدی گفت: ما خواهان برخورد قاطع با مروجان ابتذال و مروجان بی بندوباری در نظام مقدس جمهوری اسلامی هستیم.