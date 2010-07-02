مومنین در برابر فتنه های دشمن هوشیار باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی امروز در خطبه های نماز جمعه ساری افزود: دشمن و منافقین همواره در تمامی ادوار جامعه اسلامی به دنبال دوری ملت و افکار پاک جوانان ایرانی از ولایت پذیری و دین مداری بوده است.

وی خاطرنشان کرد: فتنه ها و توطئه های دشمن پایانی نداشته و نهضت امام خمینی و ولایت پذیری ملت ایران تمامی این توطئه ها را نقش بر آب کرده است.

امام جمعه ساری با اشاره به اینکه ملت ایران با تبعیت از ولایت فقیه همواره بر تمامی تحریم ها و تهدیدها فائق آمده است، تصریح کرد: نهضت بیداری ملت ایران الگوی کشورهای اسلامی جهان شده است.

طبرسی در ادامه با اشاره به فضائل ماه رجب یادآور شد: مومنین خصوصا جوانان با اجرای سنت حسنه اعتکاف توانستند بر روحیه معنوی و دینی خود بیافزایند.

وی با اعلام این مهم که دشمن از معنویت و عقیده ملت ایران هراس دارد گفت: جشن های سیزده رجب در شهرهای مازندران بسیار باشکوه برگزار شد.

وی با تاکید بر توجه بیشتر فرزندان نسبت به والدین گفت: نیکی فرزندان به والدین سبب اجر دنیوی و اخروی برای آنان می شود.

طبرسی با بیان اینکه ملت ایران باید از وقایع بزرگی نظیر هفت تیر و شهدای محراب الگوگیری کند، تصریح کرد: هیچ نهضتی در جامعه اسلامی با ترور پایان نیافته است.

وی همچنین به سالگرد سقوط هواپیمای ایرباس جمهوری اسلامی توسط ناوگان آمریکای جنایتکار در سال 67 اشاره کرد و افزود: تمامی توطئه ها و ترفندهای دشمن در ایران برای کمرنگ کردن براندازی انقلاب و اسلام بوده است.

طبرسی با یادآوری بزرگداشت علامه امینی از وی به عنوان صاحب الغدیر نام برد و گفت: مشاهیر ایران اسلامی باید برای جهانیان شناسانده شود.

وی به در پیش بودن هفته مالیات اشاره کرد و از دست اندرکاران امور مالیاتی خواست این مهم را به صورت فرهنگ عرفی برای مردم درآورند.

نماینده ولی فقیه در مازندران تاکید کرد: عدالت اقتصادی، اجتماعی و قضایی در جامعه باید پیاده تا سلامت در این جامعه حکمفرما باشد.

وی با قدردانی از اقدام دستگاه قضایی برای اجرای حکم متهمان حادثه کهریزک گفت: دستگاه قضایی باید با حمایت مظلومان و مبارزه با مفاسد اقتصادی عدالت اقتصادی را در جامعه تقویت کند.

وی با اشاره به هفته صنعت و معدن از متولیان این بخش خواست تا نسبت به شناسایی معادن کور در مناطق محروم استان جهت افزایش اشتغال و کاهش بیکاری در منطقه برنامه ریزی کنند.