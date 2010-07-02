کورس تابستانه سوارکاری بندرترکمن آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این دوره مسابقات 52 راس اسب ورزشی در شش کورس به رقابت می پردازند.

همچنین در پایان این مسابقات 155 میلیون و 400 هزار ریال به عنوان جایزه بین چابکسواران و مالکان اسبهای برتر توزیع می شود.

کورس بهاره سوارکاری گلستان هفته گذشته در مجموعه سوارکاری گنبد کاووس پایان یافت و در مجموع 13 هفته مسابقات در این کورس برگزار شد.

حدود دو میلیارد ریال جایزه در مجموع برگزاری مسابقات کورس بهاره گنبد بین چابکسواران و مالکان اسبهای برتر توزیع شد.

گلستان مهد سوارکاری ایران و دارای سه کورس اسبدوانی است که در ایام مختلف سال در آن مسابقات سوارکاری برگزار می شود.