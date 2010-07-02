21 درصد مردان 15 تا 64 ساله ایرانی هر روز سیگار مصرف می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه ستاد کشوری کنترل و مبارزه ملی با دخانیات وزارت بهداشت اعلام کرد: استعمال دخانیات از عوامل اصلی مرگ در جهان بوده و میزان مرگ سالانه براثر مصرف مواد دخانی تا سال 2030 به 8 میلیون نفر میرسد.
در حال حاضر 3/1 میلیارد نفر از جمعیت جهان سیگاری هستند که 84 درصد آنها در کشورهای در حال توسعه زندگی میکنند.
بنابراین گزارش در کشورهای در حال توسعه 4/3 درصد افزایش مصرف سالانه مواد دخانی دیده میشود و استعمال سالانه این مواد کشنده باعث مرگ 4/5 میلیون نفر انسان در سال بر اثر سرطان ریه، بیماریهای قلبی و دیگر بیماریها میشود، که انتظار میرود این رقم تا سال 2030 به بیش از 8 میلیون نفر در سال برسد.
این گزارش حاکی است بیش از 80 درصد مرگ و میرهای ناشی از مصرف مواد دخانی در کشورهای در حال توسعه رخ میدهد و همه گیری استعمال دخانیات در کشورهایی با رشد اقتصادی کمتر بیشتر مشاهده میشود.
این گزارش میافزاید: در ایران سالانه بیش از 60 میلیارد نخ سیگار دود میشود که این میزان رقمی بیش از هزار و 700 میلیارد تومان را در بر میگیرد.
براساس آخرین آمار مربوط به بررسی عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر که در سال 1387 منتشر شده است 09/11 درصد جمعیت 15 تا 64 سال شامل 13/21 درصد مردان و 81/0 درصد زنان به طور روزانه مصرف کننده مواد دخانی در کشور هستند.
این گزارش در پایان تاکید میکند 10 میلیون ایرانی سالانه هزار و 100 میلیارد تومان سیگار دود میکنند که منجر به قربانی شدن 60 هزار ایرانی در سال میشود.
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