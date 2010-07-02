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۱۱ تیر ۱۳۸۹، ۱۶:۳۷

21 درصد مردان 15 تا 64 ساله ایرانی هر روز سیگار مصرف می کنند

21 درصد مردان 15 تا 64 ساله ایرانی هر روز سیگار مصرف می کنند

براساس آخرین آمار وزارت بهداشت، 09/11 درصد جمعیت 15 تا 64 سال شامل 13/21 درصد مردان و 81/0 درصد زنان به طور روزانه مصرف کننده مواد دخانی در کشور هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه ستاد کشوری کنترل و مبارزه ملی با دخانیات وزارت بهداشت اعلام کرد: استعمال دخانیات از عوامل اصلی مرگ در جهان بوده و میزان مرگ سالانه براثر مصرف مواد دخانی تا سال 2030 به 8 میلیون نفر می‌رسد. 

در حال حاضر 3/1 میلیارد نفر از جمعیت جهان سیگاری هستند که 84 درصد آنها در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند.

بنابراین گزارش در کشورهای در حال توسعه 4/3 درصد افزایش مصرف سالانه مواد دخانی دیده می‌شود و استعمال سالانه این مواد کشنده باعث مرگ 4/5 میلیون نفر انسان در سال بر اثر سرطان ریه، بیماری‌های قلبی و دیگر بیماری‌ها می‌شود، که انتظار می‌رود این رقم تا سال 2030 به بیش از 8 میلیون نفر در سال برسد.
 
این گزارش حاکی است بیش از 80 درصد مرگ و میرهای ناشی از مصرف مواد دخانی در کشورهای در حال توسعه رخ می‌دهد و همه‌ گیری استعمال دخانیات در کشورهایی با رشد اقتصادی کمتر بیشتر مشاهده می‌شود.
 
این گزارش می‌افزاید: در ایران سالانه بیش از 60 میلیارد نخ سیگار دود می‌شود که این میزان رقمی بیش از هزار و 700 میلیارد تومان را در بر می‌گیرد.
 
براساس آخرین آمار مربوط به بررسی عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر که در سال 1387 منتشر شده است 09/11 درصد جمعیت 15 تا 64 سال شامل 13/21 درصد مردان و 81/0 درصد زنان به طور روزانه مصرف کننده مواد دخانی در کشور هستند.
 
این گزارش در پایان تاکید می‌کند 10 میلیون ایرانی سالانه هزار و 100 میلیارد تومان سیگار دود می‌کنند که منجر به قربانی شدن 60 هزار ایرانی در سال می‌شود.
کد مطلب 1110632

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