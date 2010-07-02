استکبار تحریم سوخت را مهمترین گلوگاه تسلیم ایران در تولید انرژی هسته ای می داند

به گزارش خبرنگار مهر د ر کرج، ‌حجت الاسلام محسن کازرونی در خطبه های نمازجمعه امروز این شهرستان با اعلام اینکه اوباما شب گذشته قانون کنگره آمریکا را مبنی بر تحریم ایران به امضا رساند، ادامه داد: این قانون حاوی مفاد گوناگونی است که از جمله مهمترین این مفاد عدم مجوز فروش سوخت برای کشورهایی است که با ایران معاملات سوختی انجام می دهند.

وی اصلی ترین تحریم در زمینه سوخت را در حوزه بنزین دانست و با اعلام اینکه روزانه در کشور 65 میلیون لیتر بنزین مصرف می شود، افزود: 45 میلیون لیتر از این میزان در داخل کشور تولید و مابقی از کشورهای دیگر وارد ایران می شود.

نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری از سه راه پیش روی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تهیه مابقی نیاز کشور در حوزه بنزین خبر داد و خاطرنشان کرد: راه اول دور زدن قانون کنگره و خرید بنزین از دلالان این سوخت در جهان است که با توجه به تحمیل هزینه گزاف به کشور این اقدام به صلاح کشور نیست.

امام جمعه کرج اضافه کرد: دومین پیشنهاد در این زمینه تولید 20 میلیون لیتر مکعب بنزین با کیفیتی نازل تر از کیفیت بنزین مصرفی حال حاضر است که در این زمینه کارشناسان تولید چنین میزانی با این کیفیت را تضمین می کنند که این طرح نیز هزینه های گزافی را به کشور وارد خواهد آورد.

محسن کازرونی با بیان اینکه بهترین راه در این برهه از زمان همان مدیریت مصرف و کاهش مصرف است، ادامه داد: بهترین راهکار در شرایط فعلی ادامه روند مدیریت مصرف بر تولید و توزیع روزانه 45 میلیون لیترسوخت در کشور و توزیع آن بین وسایل حمل و نقل عمومی و شخصی است.

کازرونی الزام شرکتهای خودروسازی به تولید اتومبیل هایی با مصرف کمتر را از جمله راهکارهای رفع این تحریم از کشور دانست و اظهار داشت: چنانچه بتوانیم از این تحریم عبور کنیم انقلاب و اسلام را یک گام پیش برده ایم.

معیار عملی در همه زمینه ها قانون است

امام جمعه شهرستان کرج در بخش دیگری از سخنانش به دیدار مقام معظم رهبری با مسئولان قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: قوه قضاییه قوه ای مستقل است و عمل به قوانین مسیر این قوه را روشن می کند بنابراین اگر مشکلی در قوه قضاییه و احکام صادره به وجود بیاید باید قانون مربوط به آن اصلاح شود.

وی افزود: چنانچه معیار عملی قانون قرار گیرد بخش عمده ای از معضلات رفع خواهد شد.

حجت الاسلام کازرونی بیان داشت: رهبر معظم انقلاب در این دیدار بر پاکی و سلامت مسئولان و فعالان حوزه قضا تاکید کرد و سایر قوا را نیز ملزم به حمایت از این قوه کشور نموده است چرا که ضعف قوه قضاییه به ضعف امنیت کشور می انجامد.