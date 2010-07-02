ایران و اوکراین در زمینه مرزبانی همکاری می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر قاسمی سفیر جمهوری اسلامی ایران و نیکولای میخالوویچ لیتوین رئیس سازمان مرزبانی کل کشور اوکراین پیرامون مسائل مورد علاقه و راههای تقویت مناسبات دو کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نقش مرزبانی و نیروهای انتظامی در ارتقا و تسهیل مراودات مهم دو کشور اظهار داشت : مرزبانی در کشورها ، همواره پیشانی هر کشور محسوب شده و با تعامل و ارتقای رویکردهای حرفه ای مامورین مرزبانی می توان زمینه های افزایش مراودات دو کشور و همکاریهای تجاری و اقتصادی و فرهنگی را فراهم ساخت.



قاسمی با تبیین نقش نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با مواد مخدر و جنایات سازمان یافته و تروریسم و تجربیات متنوع در ارتقای سطح امنیت و توسعه پایدار کشورمان، ابراز امیدواری کرد موسسات مرزبانی و انتظامی دو کشور بتوانند زمینه های تبادل نظر و همکاریهای فیمابین را در چارچوب منافع متقابل گسترش و تعمیق دهند.

نیکولای میخالوویچ لیتوین رئیس سازمان مرزبانی کل کشور با اشاره به دیدگاه رئیس جمهور اوکراین مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران را به عنوان شریک راهبردی در قاره آسیا قلمداد می کند خاطر نشان ساخت : سازمان مرزبانی کل کشور اوکراین آمادگی دارد تسهیلات لازم را برای بهینه سازی امور تردد تجار و دانشجویان و با هدف تعامل بهتر و مراودات روان تر بین دو کشور فراهم سازد .



وی همچنین ابراز امیدواری کرد که از طریق رایزنی های هرچه بیشتر بین ارگانهای ذیربط بتوان زمینه تبادل تجربیات و اطلاعات را در عرصه های مربوطه محقق ساخت.

