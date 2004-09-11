شانس تيم ملي فوتبال نوجوانان ايران براي قهرماني افزايش يافت

به گزارش خبرنگار "مهر" به نقل ازسايت فوتبال آسيا، تيم ايران كه تا قبل ازبازي با كويت با9/69 درصد بخت نخست قهرماني اين دوره ازرقابت ها بود اكنون با 2/74 درصد درصدراين نظرسنجي قرارگرفته است. كره جنوبي با 4/20 در رتبه دوم اين نظرسنجي قرار داشت اما اكنون شانس قهرماني اين تيم كاهش يافته و با 5/17 درصد همچنان در رتبه دوم قرار دارد.

نوجوانان چين با6/0 درصد دررتبه سوم اين نظرسنجي قراردارد و قطر با 3/2 درصد رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است. لازم ذكر است كه تيم ملي نوجوانان كشورمان فردا در مرحله يك چهارم نهايي اين رقابتها به مصاف تيم ملي فوتبال نوجوانان عراق خواهد رفت و در صورت شكست اين تيم به جمع چهار تيم برترآسيا راه خواهد يافت.